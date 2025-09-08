Украинцев готовят к отключениям электроэнергии: как выбрать зарядную станцию

В ночь на 8 августа снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины и попала в ТЭС на Киевщине. Это может свидетельствовать о том, что осенью агрессор не оставит попыток лишить украинцев электропитания. Поэтому украинцам снова советуют присмотреться к зарядным станциям и другим установкам резервного питания.

Перед покупкой такого устройства обязательно надо определить собственную потребность в питании. Сейчас в соцсетях распространяют инструкцию, как рассчитать мощность необходимой зарядной станции, на основе информации от энергетической компании Yasno.

Как определить необходимую емкость

Мощность прибора (Вт) * Количество часов работы (ч) = Необходимая минимальная емкость (Вт*ч)

Таким образом, например, для работы прибора мощностью 1200 Вт в течение одного часа, нужно иметь зарядную станцию емкость в 1200 Вт*ч. Чтобы определить общую мощность станции, надо добавить мощность всех устройств, которые будут работать одновременно.

Ориентировочная стоимость

Малая емкость (500 Вт*ч) – около 22,9 тыс. грн.

Средняя емкость (1048 Вт*ч) – 44,0 тыс. грн.

Большая емкость (2016 Вт*ч) – 59,0 тыс. грн.

Время непрерывной работы приборов (зависит от емкости станции)

Wi-Fi роутер (10 Вт): 50-202 ч;

Телефон (18 Вт): 28-112 ч;

Освещение (30 Вт): 16–67 ч;

Ноутбук (65 Вт): 7-31 ч;

Телевизор (150 Вт): 3-13 ч;

Холодильник (400 Вт): 1-5 ч;

Стиральная машина (700 Вт): 0-3 ч;

Кондиционер (800 Вт): 0-3 ч;

Фен (1 200 Вт): 0-2 ч.

На что еще обращать внимание

Количество розеток и USB-выходов.

Способы зарядки (от настенной розетки, от прикуривателя автомобиля или от солнечной панели).

Тип батареи.

Перед первым использованием некоторые производители рекомендуют полностью зарядить станцию, а затем разрядить её, чтобы откалибровать индикатор заряда. После этого не следует разряжать станцию до 0%, а после зарядки – каждый раз отсоединять от сети.

Чтобы предотвратить перегорание устройства, не следует подключать устройства, мощность которых превышает указанную в характеристиках, а также не использовать удлинители во время зарядки станции. Подключайте устройство непосредственно к розетке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, гендиректор Yasno Сергей Коваленко уже обратился к украинцам из-за возможных отключений электроэнергии. Он призвал не расслабляться и дал советы населению и бизнесу, как подготовиться к атакам.

