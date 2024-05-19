Украинцев будут штрафовать за долги по коммуналке: кого и как могут наказать за неуплату

В Украине возвращаются штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг, принудительное взыскание задолженности и возможность отключения от услуг для должников, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий. Должникам могут начислять пеню до 0,01% за день просрочки и принудительно взимать долги через трибунал.

Эти меры были возобновлены в соответствии с постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 г. №1405. Мораторий начисления и взыскания неустойки, взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения в случае неуплаты на всей территории Украины был введен 5 марта 2022 соответствующим документом Кабмина.

Наказание за неуплату коммунальных услуг

В 2024 году запрет на штрафование за неуплату ЖКУ продолжат на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Для остальной территории Украины постановление Кабмина от 29 декабря 2023 возвращает:

начисление штрафов и пени за неуплату ЖКУ ;

; взыскания задолженности через суд;

через суд; возможность отключения от коммунальных услуг должников.

Заявление о временном отсутствии потребителя

Нововведением является обязательное представление заявления о временном отсутствии в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней. Заявление вместе с документальным подтверждением можно подавать в электронной или бумажной форме, и оно должно обновляться каждые полгода. Подтвердить факт отсутствия могут следующие документы:

справки с места временного проживания , работы, лечения, обучения;

, работы, лечения, обучения; справки о прохождении военной службы ;

; справки об отбывании наказания ;

; документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины.

Также постановление предусматривает ответственность за неуплату ЖКУ. А именно:

взыскания пени: за несвоевременную оплату ЖКУ на долг начисляется пеня, которая не должна превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга;

отключение от услуги: отключение производится в сроки, установленные законом и договором;

взыскание задолженности через суд: принудительное взыскание средств осуществляется через суд в упрощенном режиме без приглашения должника к участию в судебном заседании.

Условия по которым долг не начисляется

Постановлением также предусмотрены условия и категории лиц, которым долг не будет начисляться. А именно:

владельцы поврежденного или разрушенного жилья: граждане, чье жилье было разрушено или повреждено, не должны платить за коммунальные услуги;

граждане, выехавшие за границу: украинцы за границей могут снизить счета за коммунальные услуги, подав соответствующее заявление поставщикам услуг и предоставив подтверждающие документы об отсутствии в жилом помещении более 30 дней.

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