Украинцев будут штрафовать за долги по коммуналке: кого и как могут наказать за неуплату
В Украине возвращаются штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг, принудительное взыскание задолженности и возможность отключения от услуг для должников, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий. Должникам могут начислять пеню до 0,01% за день просрочки и принудительно взимать долги через трибунал.
Эти меры были возобновлены в соответствии с постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 г. №1405. Мораторий начисления и взыскания неустойки, взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения в случае неуплаты на всей территории Украины был введен 5 марта 2022 соответствующим документом Кабмина.
Наказание за неуплату коммунальных услуг
В 2024 году запрет на штрафование за неуплату ЖКУ продолжат на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Для остальной территории Украины постановление Кабмина от 29 декабря 2023 возвращает:
- начисление штрафов и пени за неуплату ЖКУ ;
- взыскания задолженности через суд;
- возможность отключения от коммунальных услуг должников.
Заявление о временном отсутствии потребителя
Нововведением является обязательное представление заявления о временном отсутствии в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней. Заявление вместе с документальным подтверждением можно подавать в электронной или бумажной форме, и оно должно обновляться каждые полгода. Подтвердить факт отсутствия могут следующие документы:
- справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения;
- справки о прохождении военной службы ;
- справки об отбывании наказания ;
- документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины.
Также постановление предусматривает ответственность за неуплату ЖКУ. А именно:
- взыскания пени: за несвоевременную оплату ЖКУ на долг начисляется пеня, которая не должна превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга;
- отключение от услуги: отключение производится в сроки, установленные законом и договором;
- взыскание задолженности через суд: принудительное взыскание средств осуществляется через суд в упрощенном режиме без приглашения должника к участию в судебном заседании.
Условия по которым долг не начисляется
Постановлением также предусмотрены условия и категории лиц, которым долг не будет начисляться. А именно:
- владельцы поврежденного или разрушенного жилья: граждане, чье жилье было разрушено или повреждено, не должны платить за коммунальные услуги;
- граждане, выехавшие за границу: украинцы за границей могут снизить счета за коммунальные услуги, подав соответствующее заявление поставщикам услуг и предоставив подтверждающие документы об отсутствии в жилом помещении более 30 дней.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня тариф на газ не изменится. С мая поставщики голубого топлива решили продлить действующие цены. У "Нефтегаза" 1 кубометр будет стоить 7,96 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!