Украинцам придется платить больше: почему счетчики могут повлечь дополнительные суммы в платежках

В Украине потребителям со счетчиками грозят дополнительные начисления в случае просрочки поверки - оплата будет идти по завышенным средним объемам. Чтобы избежать переплат, обязательно проведите поверку приборов вовремя и предоставьте свидетельство поставщику услуг.

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Об этом сообщили в Киевтеплоэнерго. Владельцы квартир с индивидуальными счетчиками тепла и горячей воды могут получить неприятный "сюрприз" в платежках, если вовремя не пройдут обязательную поверку приборов учета.

Коммунальщики напоминают, что если поверка не будет осуществлена в определенные сроки, показания счетчика считаются недействительными, и начисления будут проводиться по средневзвешенному потреблению, которое часто значительно выше реального. Поверка счетчиков - это официальная процедура проверки точности приборов учета, которую нужно проходить согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Основная цель – обеспечение корректного учета потребленных ресурсов. Если счетчик работает некорректно, вы можете либо переплачивать, либо наоборот получать неправомерную выгоду, что также влечет за собой последствия. Поверка для квартирных счетчиков обычно проводится раз в 4 года. Узнать срок последней поверки можно в паспорте прибора или в свидетельстве, выданном после предыдущей процедуры.

В отличие от домовых счетчиков, которые обслуживаются за счет абонентской платы, квартирные приборы учета должны поверяться за счет самих потребителей. Процедуру следует заказать в лицензированной компании - их перечень обнародован на сайте Министерства экономики Украины. После поверки выдается соответствующее свидетельство, которое необходимо передать поставщику коммунальных услуг – например, через сайты "Киевтеплоэнерго" или "Центра коммунального сервиса", или лично.

Межотопительный сезон – лучшее время для прохождения поверки тепловых счетчиков и приборов горячей воды, поскольку это не повлияет на учет текущих начислений. Если поверка не проведена в установленный срок, начисления автоматически будут осуществляться по средним объемам потребления, что может существенно превышать реальные расходы.

Это, в свою очередь, означает значительное увеличение сумм в платежках - особенно в отопительный сезон. Например, вместо 1-1,5 Гкал тепла, которые вы фактически потребили, вам могут начислить 2-2,5 Гкал по средним показателям дома или района. Чтобы избежать этого, стоит контролировать сроки поверки, заказать ее заранее и передать документы в обслуживающую организацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украину может обойти дефицит электроэнергии летом, но для этого нужно выполнение двух условий: отсутствие обстрелов со стороны РФ и умеренное лето. В то же время даже если агрессор не будет атаковать энергетическую инфраструктуру, жара может оставить украинцев без света.

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