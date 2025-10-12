Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В ноябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Более того, эта же цена будет действовать по крайней мере, до 30 апреля 2026 года. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) абонентам "Нафтогаза" придется заплатить 78,8 грн.

В то же время, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Дело в том, что:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в материале "На пенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

