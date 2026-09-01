Украинцам, которые хотят установить солнечные панели, следует соблюсти "правило 33%": что оно означает

Владельцам домов, планирующим в 2026 году установить солнечные панели на крыше, рекомендуется соблюдать "правило 33%". Оно предусматривает ограничения на размещение солнечных панелей на крыше, однако его суть часто интерпретируется неверно.

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Следует понимать, что речь идет прежде всего о пожарной безопасности и доступе спасателей к крыше, а само правило вытекает из строительных и пожарных норм, действующих в ряде юрисдикций США. То есть универсального запрета на установку панелей более чем на трети крыши в Украине нет. Советы опубликовало издание BGR, OBOZ.UA выбрал самое важное.

Почему часть крыши стоит оставить без солнечных панелей

Во время пожара спасателям может понадобиться подняться на крышу, передвигаться по ней или проделать отверстия для отвода дыма и горячего воздуха. Если всю поверхность кровли плотно закрыть солнечными панелями, сделать это будет сложнее.

Именно поэтому в американских строительных и пожарных нормах предусмотрены свободные проходы и отступы вокруг солнечных батарей. Например, для крыш с солнечными панелями может требоваться проход шириной около 36 дюймов – это примерно 91 см – от нижнего края крыши до ее конька.

Отдельные требования касаются пространства у конька. Если солнечные панели занимают не более 33% площади крыши в проекции сверху, в соответствующих нормах может предусматриваться отступ не менее 18 дюймов – около 46 см – от конька. Если массив занимает более 33%, отступ увеличивается до 36 дюймов – примерно 91 см.

Таким образом, "правило 33%" фактически влияет на схему размещения панелей. Превышение порога не обязательно означает, что установить дополнительные панели вообще нельзя. Это может означать, что проект должен соответствовать более строгим требованиям в отношении доступа и вентиляции.

Что будет, если установить больше панелей

На первый взгляд, чем большую площадь крыши занимают панели, тем больше электроэнергии они будут вырабатывать. Однако увеличение количества модулей не всегда означает пропорциональное увеличение фактической выработки электроэнергии.

На выработку влияют ориентация крыши, угол наклона, затенение, погода и технические характеристики оборудования. Кроме того, для систем, подключенных к сети, могут существовать ограничения со стороны оператора электросети в отношении мощности системы, которую можно подключить к конкретному объекту.

Поэтому перед монтажом важно рассчитать не только максимальное количество панелей, которое физически можно разместить на крыше, но и то, какую мощность система сможет реально выдавать и как она будет работать вместе с инвертором и сетью.

Есть еще одно "правило 33%" – про инвертор

Термин "правило 33%" используется и в другом контексте – при проектировании мощности солнечной электростанции. Здесь речь идет о соотношении между номинальной мощностью солнечных панелей и мощностью инвертора.

В упрощённом виде предполагается, что массив панелей может иметь номинальную мощность примерно на33 % больше, чем инвертор. Такое соотношение также называют 133% DC/AC ratio – то есть мощность панелей может составлять примерно 133% от мощности инвертора.

Например, инвертор мощностью 5 кВт может работать с солнечным массивом номинальной мощностью около 6,5 кВт. Причина в том, что панели далеко не всегда вырабатывают свою максимальную паспортную мощность. Реальная выработка зависит от солнечного излучения, температуры, угла установки и других условий.

Что нужно проверить перед установкой солнечных панелей

Для украинского домовладельца главный вывод заключается в том, что не стоит воспринимать "правило 33%" как универсальную норму. Требования к установке солнечных панелей зависят от местных строительных, пожарных и электротехнических норм.

Перед монтажом обязательно следует проверить:

выдержит ли конструкция крыши дополнительную нагрузку;

где можно разместить панели с учётом проходов и доступа к оборудованию;

не будет ли затенения от соседних зданий, деревьев или других конструкций;

какую мощность солнечных панелей целесообразно установить;

какой инвертор будет соответствовать этой мощности;

какие требования действуют для подключения системы к электросети;

нужны ли дополнительные разрешения или согласования для конкретного объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, для людей, устанавливающих солнечные панели, также существует "правило 20%". Оно предусматривает дополнительную мощность системы в размере примерно одной пятой от среднего уровня потребления.

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