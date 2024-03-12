Украинец отказался от газа, а ему насчитали 14 тыс. грн долга: что происходит

Житель Полтавщины Михаил Василенко официально отказался от газоснабжения с физической "отрезкой" трубы в 2020-м, но через несколько лет получил платежки за газ с долгом почти в 14 тысяч гривен. Вероятно, речь идет о технической ошибке при начислениях.

Как сообщает издание ГазПравда, в этом случае украинцу нужно обращаться к его оператору ГРМ (Лубныгаз) и в Газоснабжающую компанию (Нафтогаз), которая и выставила этот счет. Потому что газоснабжающая компания ежемесячно формирует начисление за газ всем своим абонентам именно на основании полученных данных от оператора ГРМ об их фактическом потреблении газа в натуральной величине, то есть в кубометрах. При условии механического отсоединения абонента от газораспределительной системы в 2020 году, газоснабжающая компания должна ежемесячно получать от Лубныгаз данные о нулевом потреблении.

"Наиболее вероятная причина сложившейся ситуации - банальная техническая ошибка. В первую очередь мы бы советовали проверить именно этот вариант. Для этого стоит обратиться сначала в Нафтогаз (через чат-бот, телефон - более оперативные методы, или официальным письмом - более длительный метод) , однако более действенный)", - говорится в публикации.

Если газоснабжающая компания исключит факт их ошибки, то есть подтвердит, что именно от Лубныгаза были получены определенные фактические объемы потребления данного абонента, на основании которых и был выставлен счет за газ, то следующий шаг – это обращение в Лубныгаз. При обращении в Нафтогаз и Лубныгаз нужно обязательно указывать свои личные данные, код ЕИС (указанный на платежке) и добавлять копию Акта на отключение газа. Возможно, облгаз тоже ошибочно передал некорректные данные, и на основании обращения абонента откорректирует поданные ранее цифры в газоснабжающую компанию и отменит долг.

Еще один вероятный сценарий – документально газоснабжение фактически не прекращено. Возможно, облгаз "загубил" акт на отключение газа домохозяйству Михаила, поэтому в базах данных нет отметки о прекращении газоснабжения по данному адресу. Отмечаем, что такой Акт состоит в двух экземплярах, один из которых должен обязательно остаться у оператора ГРМ. В таком случае, не получая ежемесячно данные о показаниях счетчика газа, облгаз самостоятельно рассчитывал "фактический объем потребленного газа" на уровне планового объема потребления на соответствующий месяц, исчисляемый в соответствии с Кодексом ГРМ.

Далее эти кубы передавались Нафтогазу, который и начислял плату за потребленный газ на основании полученной информации. Поэтому мог накопиться долг. Однако тогда потребитель ежемесячно продолжал получать платежки за доставку (распределение газа). Получал ли такие платежки Михаил, нам неизвестно. В таком случае придется предоставить облгазу все подтверждающие материалы о факте отрезки от газоснабжения: копию Акта, фото-видео материалы при их наличии. Если облгаз не признает свою ошибку, то следует обращаться с жалобой к регулятору – НКРЭКУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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