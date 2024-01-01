Украина продала избыток электроэнергии Польше: из-за обстрелов без света сотни городов

Польский оператор энергосистемы PSE 31 декабря выкупил переизбыток электроэнергии в Украине. Из-за понижения потребления образовался профицит. В то же время из-за обстрелов Россией в стране без света остаются более 400 населенных пунктов. 31 декабря в праздничный выходной день в энергосистеме был профицит электроэнергии.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 13:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт*ч.

Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения. В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света к утру остаются 416 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Отметим, к началу отопительного сезона большинство экспертов прогнозировало плановые отключения электроэнергии из-за нехватки мощностей и российских атак. По состоянию на 1 января 2024 года отключения электроэнергии в Украине не происходит.

Как писал OBOZ.UA, в Минэнерго утверждают, что никаких планов отключения электроэнергии они не разрабатывали. Ситуация в энергосистеме стабильна.

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