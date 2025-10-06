Украина изменила стратегию подготовки к отключениям электроэнергии зимой: какую тактику выбрали

Украина готовится к очередной – уже четвертой по счету – зиме в условиях систематических обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России. Теперь украинская власть изменила стратегию и делает ставку на сеть массивных батарей для накопления электроэнергии, чтобы предотвратить отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Отмечается, что речь идет о массивных аккумуляторных парках, разбросанных по стране в сверхсекретных локациях, чтобы обеспечить энергоснабжение.

Детали проекта

Общая мощность таких энергоблоков составляет 200 МВт, чего достаточно, чтобы в случае блэкаута обеспечить электроэнергией ориентировочно 600 тыс. домов (эквивалент города размером с Вашингтон) в течение примерно двух часов. Такие аккумуляторные парки могут дать инженерам время для восстановления обслуживания и предотвращения блэкаута.

Стоимость проекта по установке батарей составила $140 млн, а в августе программу полностью завершили. Впрочем, расположение и детали мер по защите таких батареи не разглашают, чтобы не сделать их мишенью для российских ракет.

К энергосистеме подключили шесть таких блоков. Они подают электроэнергию, если выключается другой источник (например, тепловая электростанция). Это помогает избежать веерных отключений электроэнергии, с которыми украинцы сталкиваются уже несколько лет.

Привлекательность таких аккумуляторов объясняется и их модульным характером, ведь каждый такой блок можно отсоединить и заменить, не влияя на работу остальных.

Советник по вопросам накопления энергии компании ДТЭК Вадим Уткин признает – даже если один из них получит повреждения, это не будет концом света. "Я бы плакал и ругался, но, честно говоря, заменить один блок не так уж и сложно", – сказал он.

Украинцев готовят к отключениям

Председатель совета украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев прогнозирует, что зимой в Киеве и в других регионах ожидаются ограничения электроэнергии, поскольку Россия будет продолжать бить по энергетической инфраструктуре. Продолжительность блэкаутов будет зависеть от военного фактора, поэтому в регионах, где работают силы противовоздушной обороны (в частности в Киеве), ситуация будет легче.

"Ситуация будет тяжелая, но управляемая, и мы к этому уже привыкли. То есть ситуация будет нормальная. Относительно других регионов, действительно, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина – это тяжелые ситуации, потому что враг будет выбивать", – говорит эксперт.

Игнатьев предупредил, что враг все активнее будет пытаться точечно бить по каждому элементу энергоснабжения. На этом фоне он призвал готовиться к масштабным атакам РФ.

