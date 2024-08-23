Телефоны и павербанки лучше зарядить: украинцам рассказали об отключениях света в День Независимости
На День Независимости в Украине не планируется плановых отключений электроэнергии. Впрочем, энергктики не исключают, что прибегнуть к ним может все-таки прийтись – отмечая: в случае появления необходимости отключений об этом будет сообщено. А потому телефоны и павербанки лучше зарядить.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "24 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Украина будет продавать электроэнергию за границу
В то же время, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Ожидается, что это произойдет уже 25 августа. Впрочем, к дополнительным отключениям света в самой Украине это не приведет, ведь причина, по которой вообще заговорили о возобновлении экспорта – ожидаемый профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы. Т.е., производимого ресурса будет хватать как для обеспечения внутренних потребностей, так и для продажи.
Как отметили в "Укрэнерго", к самому же профициту могут привести несколько факторов. В частности:
- спад жары, а с ним и снижение потребления электроэнергии потребителями;
- выход из планового ремонта энергоблока одной из атомных электростанций.
"Это приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы. Когда активно работают солнечные электростанции", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" объяснили: энергосистема должна работать сбалансированно – количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного. Иначе может произойти авария.
Способов преодоления профицита может быть два. В частности:
- ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
- возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.
"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра (24 августа. – Ред.) будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", – рассказали энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в "Укрэнерго" сообщили, что следующую неделю (начинается 26 августа) Украина может пройти без отключений света. Однако только при условии отсутствия форс-мажоров.
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