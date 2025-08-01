Тарифы на свет и газ для украинцев могут повысить: в НБУ назвали сроки
В Украине уже в 2026 году, возможно, начнется постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду. До конца 2025 года расценки пересматриваться, вероятно, не будут.
Это уже точно? Нет. Информация о повышении тарифов на свет и газ в 2026 году – только предположение и в некотором роде рекомендация НБУ, изложенная в его инфляционном отчете. Стоит также учитывать, что на повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду в Украине действует мораторий – до отмены военного положения плюс еще 3 года. Электроэнергия, впрочем, в этот список не входит.
Главное, что нужно знать
- Тариф на электроэнергию в Украине остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч.
- Тариф на газ – 7,96 грн (для 98% бытовых потребителей-клиентов "Нафтогаза").
- Решения о повышении цен для населения пока что не принимались.
- В принципе пересмотр тарифа на электроэнергию возможен не раньше октября-2025, а на газ – апреля-2026.
- В НБУ уверены, что тарифы на коммунальные услуги в Украине должны стать рыночными.
- Регулятор считает, что процесс повышения может начаться в 2026 году, но указывает на "неопределенность сроков".
- Более длительный переход к рыночным ценам краткосрочно замедлит инфляцию, но не искоренит проблему и только отложит рост цен.
"Более длительная отсрочка решений ... будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", – говорится в прогнозе НБУ.
Новый тариф на электроэнергию с 31 июля: для кого повысили цены
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила предельные цены на электроэнергию для коммерческих потребителей:
- повышение касается только крупных промышленных потребителей и поставщиков тока, которые могут закупать электроэнергию на открытом рынке;
- в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – стоимость света для них вырастет в 1,6 раза.
Так как стоимость электроэнергии для населения не изменится, семья из трех человек в среднем заплатит за месяц 562-734 грн. Вот как мы это подсчитали:
- если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч.
- учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц в среднем придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн в месяц, если нет газовой плиты.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали тариф на газ с 1 августа. Также людям с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор.
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