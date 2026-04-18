Тарифы на газ и электроэнергию с 1 мая: сколько будут стоить куб.м и кВт*ч

В Украине тарифы на газ и электроэнергию не изменятся с 1 мая, соответствующее решение уже принято. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. В то же время кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

Видео дня

Как говорится в публикации OBOZ.UA, стоимость газа не пересчитают до завершения моратория. Сейчас мораторий введен на время действия военного положения плюс шесть месяцев после этого. Тогда как цену на ток пока поднимать не планируют. Что стоит знать:

с 1 мая перестанет действовать льготный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление;

для тех, кто имеет электрическое отопление; тариф на газ не изменится как минимум до завершения моратория.

Вместе с тем следует помнить: текущий тариф зафиксирован соответствующим решением Кабмина. Однако его действие заканчивается 30 апреля.

Тем не менее, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения – поэтому, есть основания полагать, что с 1 мая электроэнергию украинцам будут подавать по текущему тарифу. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

Что будет с тарифом на газ

Как и тариф на доставку, так и тариф на сам газ пересматривать во время военного положения не могут по закону. В то же время и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Международные партнеры уже сейчас говорят о том, что у украинской власти уже должен быть разработан план выхода на рыночные цены после войны.

До полномасштабной войны был достигнут значительный прогресс в этом вопросе. "Нафтогаз" продавал голубое топливо примерно 10% населения, работали разные поставщики газа и можно было самостоятельно выбирать, у кого покупать голубое топливо. Также были разные тарифы. Однако ситуация кардинально изменилась. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо практически всем потребителям (98%), а тариф регулируется постановлением правительства (на период действия военного положения еще и законом).

Каким может быть тариф сейчас, никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций (особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру).

Как сообщал OBOZ.UA, также 30 апреля заканчивается действие тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаза", который определяет стоимость цены на газ в 7,96 грн/кубометр. И пока что о продлении этого срока не сообщалось. И хотя в правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, в более отдаленной перспективе повышение цен, похоже, неотвратимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!