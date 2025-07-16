Тарифы на газ и электроэнергию с 1 августа: сколько будут стоить кВт*ч и куб.м

В Украине тарифы на газ и электроэнергию в августе останутся на действующем уровне. За 1 кубометр надо будет платить 7,96 грн, а 1 кВт*ч электроэнергии будет стоить 4,32 грн. Цена не изменится и уже утверждена.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В августе для 98% украинцев стоимость газа не изменится. Речь идет о потребителях "Нафтогаза". Как отмечают в компании, решение о неизменности цены до следующего года принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.

Тариф на электроэнергию с 1 августа не изменится и будет оставаться на уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом в среднем семья из трех человек за месяц заплатит за электроэнергию 712,8 грн.

Согласно постановлению правительства №480 от 29.04.2025, стоимость электроэнергии менять не планируют как минимум до октября 2025-го. В среднем семья в Украине использует 165 кВт*ч в месяц, за это придется заплатить 712,8 грн.

Меньше могут платить владельцы двухзонных счетчиков. С 23.00 до 07.00 плата за электроэнергию вдвое меньше: 2,16 грн/кВт*ч вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц можно заплатить за ток 605,88 грн.

Напомним, на этот раз в оценки Summer Outlook, которые презентовали Dixi Group, включили и ситуацию с газом. Россия во время отопительного сезона едва ли не впервые массово атаковала газовую инфраструктуру Украины. Вместе с тем "Нафтогаз" накопил в прошлом году рекордно малые запасы газа. Это привело к необходимости импортировать голубое топливо в период высоких зимних цен.

"Оптимистический сценарий" предусматривает увеличение темпов закачки до 32 млн кубометров в сутки уже начиная с июня и восстановление добычи газа до уровня 2024-го. К 1 ноября в хранилищах будет 15 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!