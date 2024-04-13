Тариф на газ с 1 мая: сколько украинцы будут платить за каждый кубометр 

В Украине тариф на газ с мая вероятно не изменится. Кубометр будет стоить 7,96 грн у самого популярного поставщика: "Нафтогаза".

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Действующий тариф действует до 30 апреля 2024-го. Законодательство запрещает поднимать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: сейчас нет даже планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя, даже в условиях действующих законодательных ограничений, тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут.

98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривни за кубометр. Меньше всего могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в "Нафтогаз", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть, если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Что интересно, ситуация с газом в Украине даже улучшилась. Едва ли не впервые в истории голубого топлива собственной добычи хватило, чтобы полностью обеспечить собственные потребности. Главная причина: сокращение количества потребителей (из-за оккупации, большого количества беженцев, уничтожения промышленных предприятий).

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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