Тариф на газ и электроэнергию с 1 марта: сколько нужно платить за каждый кубометр и кВт*час

В Украине стоимость газа для большинства потребителей в марте составит 7,96 грн за кубометр. В то же время, стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 грн за кВт*час. Таким образом, тарифы в марте для украинцев не изменятся.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. До конца отопительного сезона в Украине действуют действующие тарифы. Стоимость электроэнергии не планируют увеличивать и после апреля, в то же время, стоимость газа может незначительно измениться (возможно также и удешевление).

Сколько будет стоить газ

Свои предложения на март обнародовали 12 поставщиков, сообщает издание ГазПравда. Природный газ с наступлением весны не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра газа в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Это 12,3 млн. украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Сколько будет стоить электроэнергия

Как рассказывают собеседники OBOZ.UA в Минэнерго, сейчас варианты повышения тарифа вообще не рассматривают. Цена зафиксирована до конца отопительного сезона, однако, вероятно, правительство продолжит действие постановления, ПСО (специальное обязательство) будут продолжаться и дальше. Украинцы смогут покупать ток по действующей цене.

Экономить электроэнергию можно, если установить двухзонный счетчик. Такой прибор учета ночью считает потребленную электроэнергию по другому тарифу. Стоимость каждого кВт*часа, потребленного с 23.00 до 7 утра, будет составлять всего 1,32 грн кВт*час.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет.

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