Тариф на электроэнергию в Украине резко повысят: сколько придется платить с 1 июня

В Украине тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня. Проект постановления Кабмина о пересмотре цены публично не опубликован, однако заместитель председателя профильного комитета Рады, а также ряд экспертов уже озвучили будущие цены. Для потребляющих более 100 кВт*ч в месяц цена увеличится с 2,64 до 4,8 грн за кВт*ч.

"Посмотрел вчера объяснительную записку к проекту Прстанови КМУ о повышении тарифа на е/е для населения. Документ не выдерживает никакой критики, аргументация сводится к тезису - " рыночная цена 7.47, поэтому мы хотим продавать по 4.8", - написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко.

Такое повышение цены позволит дополнительно получить 65 млрд грн в год. 70% этой суммы направят "Энергоатому", а 30% – "Укргидроэнерго". Также повышение тарифа в эфире телемарафона подтвердил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Сколько придется платить, если тариф повысят

Тариф не изменится только для украинцев, которые потребляют мало электроэнергии. К примеру, в среднем холодильник потребляет за месяц 30 кВт*ч, компьютер может "съедать" 45 кВт*ч. В Украине согласно последним данным НКРЭКУ среднее потребление составляет 168 кВт*ч в месяц. То есть абсолютное большинство украинцев будет платить за ток больше.

Как изменится сумма за месяц:

если тратить 100 кВт*ч – сумма не изменится и будет на уровне 264 грн;

если тратить 168 кВт*ч (среднее потребление) – с 443,5 до 806,4 грн;

если потреблять 300 кВт*ч – с 792 до 1440 грн.

Отметим, что сейчас по расчетам Минэнерго себестоимость генерации и доставки электроэнергии составляет до 8 грн. С действующим тарифом украинцы вообще не платят за генерацию электроэнергии, средств хватает только на плату за распределение тока.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/кВт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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