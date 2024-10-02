Свет будет по 2 часа через день: украинцам объяснили самый жесткий сценарий зимой

Россия не оставляет надежд разрушить украинскую энергосистему. Если в результате повреждения подстанций любой из подконтрольных Украине атомных электростанций зимой она будет отключена, население будет иметь не более 4 часов света в сутки.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, если зима будет холодной, то есть температура воздуха будет 5-15 градусов ниже нуля, повреждение автотрансформаторов приведет к очень тяжелым последствиям.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, затем снова на 2 часа", – отметил Харченко.

Он напомнил, что АЭС теряет основу украинского энергоснабжения, на них базируется вся энергосистема. Если вывести их из системы, дефицит электроэнергии не удастся перекрыть за счет импорта света из Европы.

Чтобы защитить атомные станции, Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, на которые очень большой дефицит. Но даже наличие ПВО не дает гарантий сохранности энергообъектов – массированные атаки могут пробить практически любую защиту.

Относительно ремонта энергоблоков АЭС Александр Харченко напомнил, что они проходят в тайном режиме. "Это, пожалуй, правильно, но, с другой стороны, не позволяет оценить то, насколько качественно и правильно был организован ремонтный процесс. Но мы узнаем это уже там в декабре, январе, феврале", – подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Также OBOZ.UA сообщал, что самый значительный дефицит электроэнергии грозит восточным областям, наиболее пострадавшим от атак России на энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация ожидается в Харькове и Запорожье, где разрушение систем передачи может осложнить поставки электроэнергии.

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