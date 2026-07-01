Свет будут выключать по всей Украине: какой график отключений действует 1 июля

В Украине в среду, 1 июля, объявлены почасовые графики отключения электроэнергии во всех регионах. Ожидается, что графики будут действовать с 17:00 до 22:00. В то же время не исключены изменения "вне плана", ведь накануне в некоторых областях уже применялись аварийные отключения света.

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О запланированном режиме отключений говорится в сообщении "Укрэнерго". Графики для конкретных регионов публикуют местные облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Как пояснили в энергокомпании ДТЭК, в жаркие дни люди массово пользуются кондиционерами, промышленность, офисы и ТРЦ также усиливают охлаждение своих помещений. Из-за этого обычное потребление электроэнергии может вырастать на 25%.

"В то же время после самой сложной зимы энергетики продолжают восстанавливать оборудование, разрушенное российскими атаками. Из-за этих повреждений в пиковые часы утром и вечером бывает сложнее обеспечить весь спрос. Именно поэтому иногда "Укрэнерго" приходится временно вводить стабилизационные отключения", – пояснили в компании.

Отключения света 1 июля: главное, что нужно знать

Для бытовых потребителей: с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для всех категорий потребителей. Это не означает, что у всех потребителей не будет света по 5 часов – в объявленное время одновременно будут отключать от 0,5 до 1 очереди потребителей, а большинство отключений продлится по 1,5-2 часа.

с будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для всех категорий потребителей. Это не означает, что у всех потребителей не будет света по 5 часов – в объявленное время одновременно будут отключать от 0,5 до 1 очереди потребителей, а большинство отключений продлится по Для промышленности и бизнеса: с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

с будут действовать графики ограничения мощности. Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Украинцам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений на официальных ресурсах своих облэнерго (полный список – ниже).

в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Украинцам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений на официальных ресурсах своих облэнерго (полный список – ниже). Украинцев просят экономить электроэнергию с 17:00 до 22:00, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Энергоемкими электроприборами рекомендуется пользоваться в дневное время – с 10:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют

Киев

В столице продолжают действовать индивидуальные графики – по конкретным адресам. Поэтому общего расписания стабилизационных отключений света нет. Впрочем, энтузиасты, собирающие данные по отдельным группам потребителей, предоставляют следующий график отключений света в Киеве 1 июля:

Группы 5, 6, 17, 18, 29, 30, 41, 42, 53, 54 – 17:00-20:00;

Группы 7, 8, 19, 20, 31, 32, 43, 44, 55, 56 – 19:30–22:00.

Уточнять точное и актуальное время отключений необходимо на сайте ДТЭК или в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", указав свой адрес, а также в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Отключения не запланированы для большинства групп. Отключения электроэнергии будут длиться по 1,5-4 часа. Свет будут отключать так:

подгруппа 3.1 – 17:00-21:00;

– 17:00-21:00; 3.2 – 17:00-21:00;

– 17:00-21:00; 5.1 – 20:30-22:00;

– 20:30-22:00; 5.2 – 20:30-22:00.

Львовская область

Отключения запланированы для четырех групп. Электричества не будет по 2,5 часа.

Николаевская область

Предварительный прогноз, согласно данным облэнерго, предполагает, что почасовые графики будут действовать с 17:00 до 22:00. По подочередям прогноз выглядит так:

3.1 – 18:30-22:00;

3.2 – 18:30-22:00;

4.1 – 16:30-18:30;

4.2 – 16:30-18:30.

Ивано-Франковская область

Вечером в Прикарпатье будут действовать графики в объеме одной очереди. Отключения будут у половины групп. При этом каждое обесточивание продлится 1,5-2 часа.

Закарпатская область

Отключения затронут 6 подгрупп. Отключения электроэнергии продлятся по 1,5-2 часа.

Харьковская область

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение следующие:

1.1 – 17:00-19:30;

1.2 – 17:00-19:30;

3.1 – 19:30-22:00;

3.2 – 19:30-22:00.

Полтавская область

Графики применяются в объеме 1 очереди. Одно отключение продлится от 30 минут до 1 часа, однако отключения затронут почти всех потребителей:

Хмельницкая область

Электричество будут выключать потребителям четырех подгрупп (двух групп). Света не будет по 2-3 часа.

В целом узнать, будет ли отключаться свет по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также дали 5 простых советов на время отключений света. Что должен сделать каждый и чем стоит запастись на случай летнего блэкаута.

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