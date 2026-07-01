Свет будут выключать по всей Украине: какой график отключений действует 1 июля
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В Украине в среду, 1 июля, объявлены почасовые графики отключения электроэнергии во всех регионах. Ожидается, что графики будут действовать с 17:00 до 22:00. В то же время не исключены изменения "вне плана", ведь накануне в некоторых областях уже применялись аварийные отключения света.
О запланированном режиме отключений говорится в сообщении "Укрэнерго". Графики для конкретных регионов публикуют местные облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Как пояснили в энергокомпании ДТЭК, в жаркие дни люди массово пользуются кондиционерами, промышленность, офисы и ТРЦ также усиливают охлаждение своих помещений. Из-за этого обычное потребление электроэнергии может вырастать на 25%.
"В то же время после самой сложной зимы энергетики продолжают восстанавливать оборудование, разрушенное российскими атаками. Из-за этих повреждений в пиковые часы утром и вечером бывает сложнее обеспечить весь спрос. Именно поэтому иногда "Укрэнерго" приходится временно вводить стабилизационные отключения", – пояснили в компании.
Отключения света 1 июля: главное, что нужно знать
- Для бытовых потребителей: с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для всех категорий потребителей. Это не означает, что у всех потребителей не будет света по 5 часов – в объявленное время одновременно будут отключать от 0,5 до 1 очереди потребителей, а большинство отключений продлится по 1,5-2 часа.
- Для промышленности и бизнеса: с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.
- Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Украинцам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений на официальных ресурсах своих облэнерго (полный список – ниже).
- Украинцев просят экономить электроэнергию с 17:00 до 22:00, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Энергоемкими электроприборами рекомендуется пользоваться в дневное время – с 10:00 до 15:00.
Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют
Киев
В столице продолжают действовать индивидуальные графики – по конкретным адресам. Поэтому общего расписания стабилизационных отключений света нет. Впрочем, энтузиасты, собирающие данные по отдельным группам потребителей, предоставляют следующий график отключений света в Киеве 1 июля:
- Группы 5, 6, 17, 18, 29, 30, 41, 42, 53, 54 – 17:00-20:00;
- Группы 7, 8, 19, 20, 31, 32, 43, 44, 55, 56 – 19:30–22:00.
Уточнять точное и актуальное время отключений необходимо на сайте ДТЭК или в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", указав свой адрес, а также в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
Отключения не запланированы для большинства групп. Отключения электроэнергии будут длиться по 1,5-4 часа. Свет будут отключать так:
- подгруппа 3.1 – 17:00-21:00;
- 3.2 – 17:00-21:00;
- 5.1 – 20:30-22:00;
- 5.2 – 20:30-22:00.
Львовская область
Отключения запланированы для четырех групп. Электричества не будет по 2,5 часа.
Николаевская область
Предварительный прогноз, согласно данным облэнерго, предполагает, что почасовые графики будут действовать с 17:00 до 22:00. По подочередям прогноз выглядит так:
- 3.1 – 18:30-22:00;
- 3.2 – 18:30-22:00;
- 4.1 – 16:30-18:30;
- 4.2 – 16:30-18:30.
Ивано-Франковская область
Вечером в Прикарпатье будут действовать графики в объеме одной очереди. Отключения будут у половины групп. При этом каждое обесточивание продлится 1,5-2 часа.
Закарпатская область
Отключения затронут 6 подгрупп. Отключения электроэнергии продлятся по 1,5-2 часа.
Харьковская область
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение следующие:
- 1.1 – 17:00-19:30;
- 1.2 – 17:00-19:30;
- 3.1 – 19:30-22:00;
- 3.2 – 19:30-22:00.
Полтавская область
Графики применяются в объеме 1 очереди. Одно отключение продлится от 30 минут до 1 часа, однако отключения затронут почти всех потребителей:
Хмельницкая область
Электричество будут выключать потребителям четырех подгрупп (двух групп). Света не будет по 2-3 часа.
В целом узнать, будет ли отключаться свет по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также дали 5 простых советов на время отключений света. Что должен сделать каждый и чем стоит запастись на случай летнего блэкаута.
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