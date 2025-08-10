Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет право на 100% скидки и как ее оформить

Украинские пенсионеры, которые проработали в сельской местности по определенным специальностям и имеют доход менее 4 240 грн в месяц, могут полностью не платить за коммуналку. Для этого нужно подтвердить свой стаж и место жительства и оформить льготу через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Видео дня

Об этом сообщает ПФУ. В Украине действуют специальные льготы для отдельных категорий пенсионеров, которые позволяют полностью освободиться от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Такая поддержка предусмотрена для тех, кто проработал определенное время в сельской местности и продолжает там проживать после выхода на пенсию, а также имеет небольшой доход. Право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг, твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые работали не менее трех лет и на момент выхода на пенсию занимали одну из следующих должностей:

педагогический работник;

медицинский или фармацевтический работник;

специалист по защите растений;

работник музея, библиотеки или другого заведения культуры.

Льгота действует только при условии, что человек проживает в сельской местности и среднемесячный доход его семьи не превышает 4 240 гривен на одного человека. Чтобы воспользоваться правом на 100% скидку, пенсионеру нужно подать в Пенсионный фонд или через портал Дія заявление и документы, подтверждающие место жительства и право на льготу.

Также необходимо предоставить справку от бывшего работодателя или органа местного самоуправления, заверенную записями в трудовой книжке. Льгота предоставляется с месяца обращения и действует в течение 12 месяцев, но не дольше, чем до конца календарного года. Она распространяется только на самого пенсионера, а не на членов его семьи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовал период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится до 3 августа. Чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно. Особенно это касается двухзонных приборов учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!