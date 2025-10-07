Украина может пройти отопительный сезон без отключений? Гражданам рассказали, чего ожидать

В Украине накоплено достаточно угля, газа и восстановлено генерационные мощности, чтобы пройти отопительный сезон без отключений. Текущие запасы и резервы позволяют обеспечить стабильные поставки энергии даже при условии холодной зимы.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, Украина подходит к отопительному сезону 2025–2026 года с достаточным запасом энергоресурсов, что позволяет не ожидать массовых отключений электроэнергии.

"У нас достаточно накоплено угля, газа для того, чтобы спокойно проходить сезон, и топливных ресурсов фактически должно быть достаточно. Кроме того, довольно неплохо восстановлена генерация, то есть тот дефицит, который у нас был в прошлом году, его, по сути, удалось покрыть. И если доверять министерству энергетики и официальным цифрам, которые министр озвучивает, то у нас есть 17,6 гигаватт мощности, чего абсолютно точно достаточно, чтобы даже при довольно холодной зиме пройти ее без ограничений и отключений", – отметил он.

По словам Харченко, рост запасов топлива и стабильное восстановление мощностей электростанций позволяет стране уверенно планировать энергопотребление на ближайшие месяцы. "Даже в случае низких температур или пиковых нагрузок мы можем рассчитывать на стабильную работу энергосистемы", – добавил эксперт.

В то же время, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается критической из-за действий России. Как отметил Харченко, ситуация там – это абсолютная московская провокация .

"То состояние, в котором сейчас находятся реакторы, то состояние холодного учреждения означает, что они почти не генерируют тепла. И если послушать инженеров, которые провели всю свою жизнь в атомной индустрии то, по их словам, достаточно просто открытых люков вентиляции для того, чтобы в таком состоянии, без всякого питания, если предположить, что питания вообще нет, эти реакторы спокойно проведут зиму и ничего не произойдет", – отметил Харченко.

При этом правительство и энергетические компании активно работают над тем, чтобы обеспечить баланс между генерацией электроэнергии и потреблением, а также поддерживать резервы газа и угля для критических ситуаций. Системы диспетчеризации и резервные мощности позволяют быстро реагировать на возможные локальные перебои.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия изменила тактику – отныне оккупанты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины и создают "мертвую зону" вдоль фронта. В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения – котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

