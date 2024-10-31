Станет ли зима 2024 самая тяжелая: к чему готовиться украинцам

Несмотря на местами панические прогнозы об отключениях электроэнергии во время грядущей зимы, она вряд ли пройдет труднее, чем первая зима после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Поскольку теперь энергетические объекты лучше защищены, энергетики подготовлены к последствиям атак, а у украинцев есть альтернативные источники энергии.

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Об этом в новом выпуске OBOZ.TALK заявил эксперт по энергетике Геннадий Рякцев. Он отметил, что почти за 3 года "великой" войны Силы обороны Украины стали более подготовленными к действиям РФ.

"Предыдущая зима была легкой? А что, зима 2022-2023 годов, когда впервые Россия массово атаковала энергетику Украины, была легкой? Нет, на мой взгляд, самой плохой была зима 2022-2023 годов", - заявил Рякцев.

Он объяснил, что в то время в Службе безопасности Украины еще не думали, что объекты энергетики станут объектами ударов российских военных. Кроме того, украинские энергетики не знали, как противодействовать последствиям таких атак.

"Сейчас, на мой взгляд, плотность противовоздушной и противоракетной обороны на порядок, если не больше, выше, чем она была осенью 2022 года. Физическая защита объектов энергетической инфраструктуры намного сильнее, чем была. Эта защита вообще есть. В 2022 году об этом вообще никто не думал", – отмечает эксперт.

В то же время обычные граждане уже имеют опыт противодействия отключению электроэнергии из-за российских обстрелов. Теперь они и территориальные общины гораздо лучше подготовлены – многие имеют резервные источники питания и знают, как нужно действовать.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал зиму 2024-2025 годов решающей, поскольку страна готовится к прохождению холодов в условиях отсутствия обещанных партнерами систем ПВО для отражения воздушных атак России.

Также, как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Укрэнерго" рассказали, что компания готовится к нескольким возможным сценариям прохождения зимы. Худший из них предусматривает ограничение в подаче электроэнергии до 8 часов, но такая ситуация ожидается только в "критические, холодные дни".

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