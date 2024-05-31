Сколько ежемесячно придется платить за электроэнергию с новым тарифом: названа разница в платежках

В Украине тариф на электроэнергию с 1 июня вырастет с 2,64 до 4,8 грн за 1 кВт*ч (при потреблении от 100 кВт*ч в месяц). В результате семья со средним потреблением (168 кВт*ч) будет ежемесячно платить за электроэнергию 806,4 грн вместо 443,5 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Официально решение еще не было принято, однако об этом уже заявили депутаты профильного комитета Рады, ряд энергетических экспертов, а также анонимные собеседники в правительстве.

За счет нового тарифа удастся собрать дополнительно около 65 млрд грн. Большую часть (70%) средств получит "Энергоатом", еще 30% – "Укргидроэнерго". Повышение тарифов даст дополнительный ресурс, в том числе для проведения ремонтных работ, однако на графики отключения это не повлияет.

Дело в том, что даже если энергетики сразу получают всю необходимую сумму для проведения ремонтных работ, заказ и изготовление оборудования у международных компаний может занять месяцы или годы. В настоящее время в экспертной среде принято озвучивать сроки сохранения дефицита в системе в два года. Однако это не означает, что в течение двух лет будут действовать графики отключения.

В среднем украинцы потребляют около 168 кВт*ч электроэнергии в месяц (последние данные Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам). 100 кВт*ч – норматив потребления электроэнергии на семью из двух членов. Но это должна быть очень экономная семья. Более того, столько можно тратить в случае, если не просто экономить, а отказаться от использования части техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/кВт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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