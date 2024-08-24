Ситуация в энергетике кардинально изменилась: в Минэнерго рассказали о новых обстоятельствах

В Украине после планового ремонта к энергосистеме подключен еще один атомный блок мощностью 1000 МВт. Энергетики возобновили электроснабжение более 12 тысяч потребителей, которые оставались без напряжения из-за боевых действий.

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Об этом говорится в сообщении Минэнерго. Ограничения электроэнергии потребителям не планируются. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

"После планового ремонта и перезагрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен еще один атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности. Это повысит стабильность энергосистемы и позволит избежать ограничений энергоснабжения потребителей. Ремонты энергоблоков производятся с обязательным соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности", – говорится в сообщении.

Ситуация в энергетике остается сложной. Система остается чувствительной из-за значительных повреждений, полученных вследствие массированных атак. Кроме того, российские войска продолжают ежедневные обстрелы энергетических объектов, в частности, в прифронтовых и приграничных регионах. Больше повреждений подвергаются подстанции и линии электропередачи.

Призываем украинцев продолжать экономно и рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы потребления – с 17:00 до 22:00. Энергетики круглосуточно работают, чтобы держать энергосистему цельной и сбалансированной и максимально подготовиться к осенне-зимнему периоду. Продолжается масштабная ремонтная кампания для возобновления энергообъектов перед началом отопительного сезона.

Есть также последствия обстрелов: Центральный регион: в результате ракетных обстрелов повреждена территория энергетического объекта. Восточный регион: после ночного вражеского обстрела повреждено оборудование на одной из подстанций. Юго-восточный регион: в результате боевых действий частично повреждена воздушная линия.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1001 МВт", – добавили в Минэнерго.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Ожидается, что это произойдет уже 25 августа. Впрочем, к дополнительным отключениям света в самой Украине это не приведет, ведь причина, по которой вообще заговорили о возобновлении экспорта – ожидаемый профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы. То есть производимого ресурса будет хватать как для обеспечения внутренних потребностей, так и для продажи.

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