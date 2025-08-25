Россия пытается оставить украинцев без отопления: Зеленский раскрыл, как срывают подготовку к зиме

Россия всячески пытается помешать Украине подготовиться к следующему отопительному сезону зимой и для этого наносит удары по объектам энергетики. Это касается не только генерации электричества, но и добычи природного газа.

Об этом на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что тема энергетики была предметно обсуждена.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме – наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа", – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина чувствует вклад Норвегии в обеспечение энергетической безопасности Украины, который стал одним из основных. В частности, эта страна предоставила Украине средства для закупки газа для зимы.

"Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизни людей и нормальные условия жизни в наших городах, наших громадах. Прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей были с теплом благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вызовы, которые ожидают украинцев зимой 2025-2026 годов, также значительны. Но власти Норвегии уже приняли решение о поддержке закупок газа Украиной.

С начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году Норвегия предоставила на закупку импортного природного газа для Украины 385 млн евро. А в августе правительство страны объявило, что выделит еще 1 млрд крон (почти 83 млн евро) в помощь Украине с импортом газа перед зимой 2025-2026 годов.

Хватит ли газа Украине зимой?

Чтобы пережить зиму 2025-2026 годов, Украине нужно 13,2 млрд кубометров газа, из которых 4,6 млрд "кубов" надо закупить за рубежом. Сейчас "Нафтогаз" имеет достаточно средств, чтобы наполнить хранилища голубым топливом, заверила министр энергетики Светлана Гринчук.

"13,2 млрд кубометров – цель к отопительному сезону, 4,6 млрд кубометров – цель по импорту. Это должно обеспечить нашу потребность в природном газе на период отопительного сезона при любых условиях: теплой или холодной зимы", – сказала руководительница Минэнерго.

Гринчук отметила: это минимально необходимый показатель заполненности хранилищ. Впрочем, министр предположила, что Украина может накопить и больше газа, хотя сейчас этот вопрос еще рано обсуждать.

Также OBOZ.UA сообщал, что в "Нафтогазе" еще весной допустили возможность ограничения подачи газа. Заместитель председателя наблюдательного совета Наталья Бойко отметила, что в компании готовятся ко многим различным сценариям развития событий. "Некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления", – сказала она.

