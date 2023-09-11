Поверку счетчиков электроэнергии вернули: кто и когда должен заказывать и платить

В Украине в 2023 году вернули плановые поверки счетчиков коммунальных услуг. При этом требование касается не только приборов учета потребления газа и воды, но и счетчиков электроэнергии. Однако бытовым клиентам электросетей не нужно самостоятельно заказывать поверку – это делают электрики соответствующих компаний.

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Исключение сделано только для временно оккупированных территорий – там требование к проверкам вообще отсутствует в силу объективных причин. Во всех других случаях поверку проводят в зависимости от класса точности счетчика раз в 4, 6 или 8 лет.

Электрики сами следят за необходимостью поверки счетчика и могут заявить о его замене. Проверка проводится бесплатно для потребителя. В большинстве случаев замена старого счетчика тоже производится бесплатно – исключением может быть желание клиента установить современный двухтарифный счетчик.

Однако следует учитывать, что это касается только бытовых потребителей. Представителям бизнеса нужно и самостоятельно следить сроками эксплуатации счетчиков и оплачивать их поверку.

Проверкой соответствия счетчиков требованиям нормативной документации занимаются аккредитованные ведомства. В разных городах это разные лаборатории. Выполнять поверку могут только представители лицензированных предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине вернули поверку счетчиков газа. Газовщики рассказали о трех вопросах, ответы на которые должен знать каждый.

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