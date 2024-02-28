Потребители показали положительную динамику по погашению долгов за электроэнергию – YASNO

Украинские потребители демонстрируют положительные результаты погашения долгов за потребленную электроэнергию.

Об этом заявил CEO энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко.

"По нашим клиентам, у которых есть долг, где-то 250 миллионов гривен было уплачено. В первую очередь, никто не заинтересован в приостановлении электроснабжения, поэтому мы направляли сообщения, контактировали с нашими клиентами, и в целом я вижу положительную динамику по уплате долгов", – сказал он.

Коваленко отметил, что где-то 20% должников, имевших критически большие долги, в общей сложности уплатили уже около 100 млн грн. Также он добавил, что действительно есть отключение потребителей, но они в целом касаются тех, кто вообще не идет на контакт и не реагирует на сообщения.

"Если нет возможности, там разные ситуации бывают, если не в состоянии уплатить долг, то наша компания делает так называемую рассрочку. Надо прийти в наше отделение, оплатить небольшую часть и согласиться на рассрочку от 3 до 6 месяцев", – добавил Коваленко.

Напомним, в Министерстве энергетики заявляли, что некоторые потребители начали злоупотреблять запретом на отключение должников и не платили свои счета за коммунальные услуги.