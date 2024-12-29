Получил почти полтора миллиона в год: сколько платят директорам закрытых портов в Украине

В Украине директора закрытых портов, даже находящихся в оккупации или прифронтовых зонах, продолжают получать зарплаты. Самыми высокими остаются доходы директора Мариупольского порта – 1,34 млн гривен в 2022 году, а также исполняющего обязанности директора Херсонского порта – 656,6 тысяч гривен в 2023 году.

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Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные YouControl и декларации. Украинские морские порты всегда играли немаловажную роль в международной торговле, но с началом полномасштабной войны их работа существенно изменилась.

Часть портов оказалась в зоне активных боевых действий или была оккупирована русскими войсками. Это вынудило правительство закрыть эти объекты. Несмотря на отсутствие хозяйственной деятельности, руководители закрытых портов продолжают получать заработную плату, хотя ее объем значительно отличается в зависимости от конкретного предприятия.

Мариупольский морской торговый порт

Мариуполь, один из ключевых портов Украины находится под оккупацией с апреля 2022 года. Его директор Игорь Барский в 2022 году задекларировал 1 млн 345,4 тысячи гривен заработной платы, а в 2023 году - 726,2 тысячи.

Еще до оккупации Барского обвинили в растрате 11,6 млн. гривен. Согласно материалам следствия, в феврале 2022 года он заключил контракт с частной компанией на дополнительные строительные работы, которые не были выполнены, но оплачены в полном объеме.

Херсонский морской порт

После деоккупации Херсона порт остался закрытым из-за постоянных обстрелов. Исполняющий обязанности директора Геннадий Маховский заработал 641,7 тысячи гривен в 2022 году и 656,6 тысячи в 2023-м.

Бердянский морской торговый порт

Этот порт находится под оккупацией с апреля 2022 года. В 2022 году директор Ольга Саминина получила лишь 55,6 тысяч гривен зарплаты, после чего покинула свой пост. В закрытом Скадовском порту директор Александр Литвиненко не получает заработную плату.

Сохранность зарплат руководителям портов аргументируют тем, что даже в закрытых портах остается необходимость поддерживать инфраструктуру, вести бухгалтерский учет, обеспечивать сохранность имущества и документооборот. Однако значительные разногласия в размерах выплат вызывают многие вопросы в обществе.

Ситуация с аэропортами в Украине похожа на порты: воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабного вторжения россии. Тем не менее, директора многих аэропортов продолжают получать заработную плату, даже если их объекты частично разрушены ракетными ударами.

Аэропорт "Борисполь"

Генеральный директор Александр Дубревский в 2022 году задекларировал более 4 млн гривен зарплаты, а в 2023 году – 3 млн 788 тысяч. По словам Дубревского, аэропорт продолжает поддерживать техническую готовность своих инфраструктурных объектов и работает над безопасностью.

Аэропорт "Киев" (Жуляны)

Александр Нестеренко, директор аэропорта, в 2022 году получил 693,2 тысяч гривен. А в 2023 году чуть меньше 652,1 тысяч. Директора региональных аэропортов, как Львов, Запорожье или Сумы, также продолжают получать зарплату, даже если объем их деятельности значительно сократился.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, номинальные доходы украинцев растут двусмысленными темпами. Основная причина – прирост совокупных зарплат.

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