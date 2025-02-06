УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Озвучены новые зарплаты руководства "Укрэнерго": сколько заплатили за январь

Александр Литвин
Коммуналка
1 минута
198
Какую зарплату платят в Укрэнерго

В Украине среди членов правления "Укрэнерго" самая большая зарплата в январе составила 537 тыс. грн. При этом глава правления за первый месяц 2025-го получил всего 422 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в отчете компании. Временный глава правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в январе получил зарплату в 422 тыс. 227 тыс. грн. Для сравнения, в декабре прошлого года он получил 434 тысячи. 52 грн, а в ноябре – 434 тыс. 804 грн. Больше всего в январе 2025 получил член правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. С учетом отпускных его фактически полученная зарплата составила 537 тыс. 255 грн.

Зарплаты в Укрэнерго

Членам Наблюдательного совета платят меньше

Глава Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Кофод Еппе Себастьян получил 226 тыс. 32 грн. При этом он стал не самым высокооплачиваемым членом правления. Да:

  • Заместитель председателя Наблюдательного Совета Анатолий Гулей получил 269,5 тыс. грн
  • член Наблюдательного Совета де Франциски Луиджи получил 191 тыс. 258 грн
  • Монтелло Ян Хенрик заработал 191 тыс. 258 грн
  • Грейхен Патрик Роланд –191 тыс. 258 грн
  • Юрий Бойко получил 269,5 тыс. грн
  • Алексей Никитин также получил 269,5 тысяч. грн
  • А вознаграждение, полученное Романом Пионковским, получило 64,4 тыс. грн

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!