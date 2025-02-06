Озвучены новые зарплаты руководства "Укрэнерго": сколько заплатили за январь

В Украине среди членов правления "Укрэнерго" самая большая зарплата в январе составила 537 тыс. грн. При этом глава правления за первый месяц 2025-го получил всего 422 тыс. грн.

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Об этом говорится в отчете компании. Временный глава правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в январе получил зарплату в 422 тыс. 227 тыс. грн. Для сравнения, в декабре прошлого года он получил 434 тысячи. 52 грн, а в ноябре – 434 тыс. 804 грн. Больше всего в январе 2025 получил член правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. С учетом отпускных его фактически полученная зарплата составила 537 тыс. 255 грн.

Членам Наблюдательного совета платят меньше

Глава Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Кофод Еппе Себастьян получил 226 тыс. 32 грн. При этом он стал не самым высокооплачиваемым членом правления. Да:

Заместитель председателя Наблюдательного Совета Анатолий Гулей получил 269,5 тыс. грн

член Наблюдательного Совета де Франциски Луиджи получил 191 тыс. 258 грн

Монтелло Ян Хенрик заработал 191 тыс. 258 грн

Грейхен Патрик Роланд –191 тыс. 258 грн

Юрий Бойко получил 269,5 тыс. грн

Алексей Никитин также получил 269,5 тысяч. грн

А вознаграждение, полученное Романом Пионковским, получило 64,4 тыс. грн

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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