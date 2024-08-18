Отключения света приближаются: введут ли ограничения электроэнергии 18 августа

В Украине с 19 августа ожидаются пять дней жары, из-за чего "Укрэнерго" может использовать графики отключения электроэнергии, однако 18 августа графики не будут применять. При этом украинцев призывали потреблять электроэнергию экономно на протяжении всех суток. А также не включать одновременно мощные электроприборы с 18:00 до 23:00.

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Об этом сообщило "Укрэнерго". С наступлением середины августа в Украине ожидается резкое повышение температуры, что может оказать существенное влияние на энергопотребление страны.

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с 19 августа, страну накроет волна жары, которая продлится минимум пять дней. Температура воздуха может достигать +28-30°С по всей территории, что приведет к повышению спроса на электроэнергию.

Повышение температуры может привести к росту потребления электроэнергии на 10-12%. Это создаст дополнительную нагрузку на энергосистему, которая и так находится в сложном состоянии после многочисленных российских атак. Ситуация может потребовать принятия мер по балансировке энергосистемы, включая привлечение аварийной помощи от европейских стран.

Хотя на 18 августа меры ограничения потребления не планируются, эксперты предостерегают, что в случае резкого роста потребления электроэнергии "Укрэнерго" может прибегнуть к графикам отключений. Потребителям рекомендуют быть готовыми к возможным перебоям в снабжении электроэнергией и уже сейчас зарядить телефоны и павербанки.

В связи с возможным повышением спроса на электроэнергию украинцам рекомендовано экономно использовать электроприборы. Особое внимание следует обратить на пиковые часы потребления, которые приходятся на периоды с 16:00 до 23:00. В это время желательно избегать одновременного включения мощных электроприборов, таких как кондиционеры, стиральные машины и электроплиты.

Если на август прогнозы по энергосистеме остаются относительно благоприятными, то уже с началом осени ситуация может измениться. С наступлением холодов и началом отопительного сезона нагрузка на систему значительно возрастет. В середине октября, по прогнозам ДТЭК, графики отключений электроэнергии могут быть обновлены.

Это связано с тем, что зимой потребление электроэнергии достигает пиковых значений из-за использования электроотопления и освещения. Энергетики призывают потребителей готовиться к возможным отключениям и экономить электроэнергию уже сейчас во избежание серьезных перебоев в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за отключения электроэнергии и жары молочные хозяйства Украины потеряли часть надоев, из-за чего стоимость их продукции выросла. Поэтому молоко и молочные товары могут вырасти и для конечного потребителя – обычных украинцев.

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