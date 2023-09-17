Отключений света не планируется, но графики готовы: в Минэнерго сказали, к чему готовиться зимой. Видео

В Министерстве энергетики Украины говорят, что сейчас отключений света и блэкаутов в нашей стране не планируется. Однако энергетики уже подготовили соответствующие графики на случай, если из-за российских обстрелов будут значительные повреждения инфраструктуры.

Об этом в субботу, 16 сентября, в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Она отметила, что всю весну и лето украинские энергетики ремонтировали объекты инфраструктуры, которые враг повредил во время ракетных и дроновых атак.

"В то же время мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", – сказала Гринчук.

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Она подчеркнула, что, по данным ГУР и разведок других стран, этой осенью и зимой россияне все же планируют новые атаки на энергообъекты Украины. Однако в этот раз наша страна к этому готова.

"В этот раз у нас больше знаний, у нас более качественная по сравнению с прошлым годом система ПВО, которая доказала свою эффективность", – отметила замминистра.

В Минэнерго также надеются, что в случае новых обстрелов энергетикам удастся быстрее восстанавливать инфраструктуру, если разрушения все-таки будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разработали графики отключений электроэнергии, которые могут применяться с 1 октября. Но это не значит, что с указанной даты украинцам обязательно отключат свет. Графики введут в действие только в случае новых атак РФ на энергоинфраструктуру.

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