УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Не так быстро!" Украинцам напомнили, как действовать когда появится свет после отключения

Михаил Левакин
Коммуналка
2 минуты
189
'Не так быстро!' Украинцам напомнили, как действовать когда появится свет после отключения

Поскольку страна-агрессор последние удары по Украине направляет на энергетическую инфраструктуру, в стране вновь начинают действовать графики отключений света. В свою очередь Госслужба по чрезвычайным ситуациям напомнила, как надо действовать украинцам, когда появится свет после отключения.

Видео дня

Главное – это не перегрузить сеть сразу после подачи электроэнергии. Поэтому в ГСЧС советуют "не так быстро включать электрочайник, разогревать пищу в микроволновке и загружать вещи в стиральную машину, как только появляется свет".

Правила пользования электроприборами

Причем не спешить спасатели советуют не только для того, чтобы избежать аварий на сети, но и для того, чтобы избежать поломок бытовой техники самих граждан. И, конечно, чтобы не было пожаров из-за поломки электроприборов.

"На время отсутствия света отключите от сети все приборы, которые потребляют много электроэнергии: обогреватели, бойлеры, электроплиты, духовки, микроволновые печи, электрочайники и стиральные машины", – советуют в ГСЧС.

"Не так быстро!" Украинцам напомнили, как действовать когда появится свет после отключения

А когда электроэнергия появляется, нельзя включать все приборы вместе.

"Вскипятили воду в электрочайнике – отсоедините его от сети и только потом включайте следующий прибор. Важно также пользоваться только сертифицированной техникой, приобретенной в лицензированных точках продаж", – добавляют спасатели.

Электрогенераторы и насосные станции можно подключать к сети минимум через 20 минут после появления света, предупреждают в Службе.

Почему это так и какие приборы энергозатратные

Энергетики просят включать приборы после подачи электроэнергии не раньше, чем через 15-20 минут, потому что это поможет трансформаторам выдержать скачок напряжения и, соответственно, предотвратить локальные аварии, которые приводят к уже аварийным отключениям, не по графику.

"Не так быстро!" Украинцам напомнили, как действовать когда появится свет после отключения

По утверждению электриков, самой энергозатратной среди бытовых приборов является электроплита, так как потребляет около 3,5 кВт/ч.

  • 2 кВт/ч и более "ест" ряд приборов. В частности:
  • утюг, фен, электрочайник – по 2,2;
  • обогреватель, бойлер, пылесос – по 2.
  • Близко к ним подобралась электрическая духовка – 1,6 кВт/ч. А также кофемашина – 1,5 кВт/ч.
  • Энергозатратной является и микроволновая печь – она "ест" 0,8 кВт/ч. А кроме того: стиральная машина и кондиционер – по 0,7 кВт/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты графики отключения электроэнергии ввели в ряде областей. В частности, аварийные отключения применяются в некоторых районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской области, действуют почасовые графики на Черниговщине. При этом в Харьковской области удалось уменьшить объем отключений, а киевлянам постепенно возвращают энергоснабжение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!