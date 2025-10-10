'Не так быстро!' Украинцам напомнили, как действовать когда появится свет после отключения

Поскольку страна-агрессор последние удары по Украине направляет на энергетическую инфраструктуру, в стране вновь начинают действовать графики отключений света. В свою очередь Госслужба по чрезвычайным ситуациям напомнила, как надо действовать украинцам, когда появится свет после отключения.

Главное – это не перегрузить сеть сразу после подачи электроэнергии. Поэтому в ГСЧС советуют "не так быстро включать электрочайник, разогревать пищу в микроволновке и загружать вещи в стиральную машину, как только появляется свет".

Правила пользования электроприборами

Причем не спешить спасатели советуют не только для того, чтобы избежать аварий на сети, но и для того, чтобы избежать поломок бытовой техники самих граждан. И, конечно, чтобы не было пожаров из-за поломки электроприборов.

"На время отсутствия света отключите от сети все приборы, которые потребляют много электроэнергии: обогреватели, бойлеры, электроплиты, духовки, микроволновые печи, электрочайники и стиральные машины", – советуют в ГСЧС.

А когда электроэнергия появляется, нельзя включать все приборы вместе.

"Вскипятили воду в электрочайнике – отсоедините его от сети и только потом включайте следующий прибор. Важно также пользоваться только сертифицированной техникой, приобретенной в лицензированных точках продаж", – добавляют спасатели.

Электрогенераторы и насосные станции можно подключать к сети минимум через 20 минут после появления света, предупреждают в Службе.

Почему это так и какие приборы энергозатратные

Энергетики просят включать приборы после подачи электроэнергии не раньше, чем через 15-20 минут, потому что это поможет трансформаторам выдержать скачок напряжения и, соответственно, предотвратить локальные аварии, которые приводят к уже аварийным отключениям, не по графику.

По утверждению электриков, самой энергозатратной среди бытовых приборов является электроплита, так как потребляет около 3,5 кВт/ч.

2 кВт/ч и более "ест" ряд приборов. В частности:

утюг, фен, электрочайник – по 2,2;

обогреватель, бойлер, пылесос – по 2.

Близко к ним подобралась электрическая духовка – 1,6 кВт/ч. А также кофемашина – 1,5 кВт/ч.

Энергозатратной является и микроволновая печь – она "ест" 0,8 кВт/ч. А кроме того: стиральная машина и кондиционер – по 0,7 кВт/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты графики отключения электроэнергии ввели в ряде областей. В частности, аварийные отключения применяются в некоторых районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской области, действуют почасовые графики на Черниговщине. При этом в Харьковской области удалось уменьшить объем отключений, а киевлянам постепенно возвращают энергоснабжение.

