Когда отменят графики отключения электроэнергии в Украине: энергетики назвали сроки

Аварийные отключения света в Украине могут отменить уже до конца текущих суток, 22 марта. Блэкаута в стране не будет, но чтобы ускорить восстановительные работы, украинцам следует экономить электроэнергию.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он добавил, что аварийные отключения были вынуждено введены утром еще во время атаки.

"Пока специалисты "Укрэнерго" восстанавливают подстанции и работу некоторых электростанций, которые были повреждены, необходимо некоторое время работать на пониженной нагрузке. Это важно для целостной работы энергосистемы", – отметил глава "Укрэнерго".

Он объяснил, что временные отключения электроэнергии после обстрела нужны не только для восстановления поврежденного оборудования. Ограничивать потребление также нужно, чтобы не перегружать неповрежденные элементы сети и иметь возможность быстро заживить территории, где есть проблемы.

Речь идет в первую очередь о наиболее пострадавших от российской атаки регионах – Левобережной Украине (Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская области), а также Кировоградской области. Кроме того, отключения света применяются в Одесской, Винницкой и Хмельницкой области.

"Самая тяжелая ситуация в городе Харьков, там враг буквально пытался уничтожить все основные энергетические объекты, питающие город. И если в Харьковской области ситуация с энергоснабжением стабильная, то в самом Харькове ситуация чрезвычайно сложная", – рассказал Кудрицкий.

Ранее он также информировал, что подачу электроэнергии будут возобновлять в три этапа. Сначала объектам критической инфраструктуры, потом населению, и только потом промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны. Она была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".

Также из-за массового обстрела в ряде регионов Украины зафиксированы перебои с интернетом. Наихудшая ситуация – в Харьковской области, где сразу в нескольких городах уровень связи оценивается в менее 30%.

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