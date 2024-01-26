Когда начнут отключать электроэнергию за долги: назван период и условия для начисления пени

Поставщик электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях Yasno планирует отключать электроэнергию за долги с конца января. При этом штрафы и пеню будут начислять клиентам только в случае, если против них подают в суд.

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Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании. При этом просроченная задолженность жителей Днепропетровской области и Киева на данный момент составляет более 1,2 млрд гривен.

Первые обесточивания должников компания начнет в конце января. "С начала года Yasno формирует и направляет бумажные предупреждения, клиенты уже начали их получать. Согласно правилам отключение может произойти не ранее, чем через 10 рабочих дней после поступления предупреждения. Поэтому первые обесточивания должников начнутся уже в конце января. Ключевая цель сейчас - не отключить как можно больше потребителей, а проинформировать о необходимости своевременной оплаты. Поэтому рекомендуем рассчитаться с долгами как можно скорее, чтобы не попадать в списки на отключение", – отметили в компании.

Как сообщали Українські Новини, в конце декабря 2023 года Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, а также на начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Компания "Д.Солюшнс" под брендом Yasno развивает бизнес по поставке электроэнергии и газа, реализует решения по энергоэффективности и для электромобилей. Поставляющие компании бренда Yasno обеспечивают электроэнергией 3,5 млн семей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях и более 80 тыс. предприятий по всей Украине.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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