Графики отключения на 26 июня в Киеве: в ДТЭК об'яснили новые правила

В Киеве и Киевской области 26 июня графики отключения электроэнергии будут действовать в течение суток. При этом в Киевской области будут применяться более жесткие графики отключения.

Видео дня

Как сообщает "Укрэнерго", объем ограничений будет больше с 17:00 до 23:00. Причина – последствия массированных атак россиян по отношению к энергообъектам. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Сергей Коваленко, СЕО Yasnо (входит в группу ДТЭК), на своей странице в Facebook добавил:

в Киеве отключали почти 38 000 многоквартирных и частных домов;

среднее отсутствие света в сутки 9:42;

среднее отсутствие света между включением 3:28; а максимальная 6:50. Если у вас было больше 7 часов, то нужно писать заявку в сети. Скорее всего, авария.

"Справедливость. Это, пожалуй, главное слово, последовающее за "дефицитами". С дефицитом, мне кажется, уже разобрались. Поэтому о справедливости сегодня. Справедливость условно можно декомпозировать на два уровня. Первый уровень - это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК Укрэнерго. В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу и уже несколько недель работает более справедливое распределение", – объяснил он.

Каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением внутри каждой группы. И затем Укрэнерго, зная потребление каждой группы в регионах, дает команду отключать 1,2 или 3 группы/очереди.

"Второй уровень справедливости – это уже ответственность местных ОСР. Диспетчеры получают команду отключать очереди и должны их выполнять согласно графикам. Главные проблемы у местных ОСР – это не срабатывание автоматики (и надо ехать руками включать/выключать); ломается оборудование, которое не приспособлено к такому режиму работы (и нужно менять быстро) и балансировку внутри групп, когда скачет потребление", – добавил он.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются.

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!