Это надо сделать в каждой квартире: энергетики обратились к украинцам по поводу отопления
С началом холодов, когда еще включили отопление, украинцы могут массово обогревают помещения альтернативными средствами – обогревателями, электрокаминами, тепловентиляторами, сушилками. Это не только увеличивает нагрузку на электросети, но способствует росту пожарной опасности – чтобы это предотвратить, следует соблюдать правила осторожного и правильное использование электроприборов.
Об этом напомнили в "Винницаоблэнерго". "Забота о безопасности – это не лишняя осторожность, а ежедневная ответственность за свою жизнь и жизнь близких", – отметили энергетики.
Правила безопасного использования электроприборов
- Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы – даже на несколько минут.
- Не используйте самодельные или несертифицированные обогреватели – они часто имеют скрытые дефекты.
- Перед каждым использованием проверяйте состояние шнура, розетки и вилки – даже маленькое повреждение может стать причиной возгорания.
- Не устанавливайте приборы рядом с легковоспламеняющимися вещами – занавесками, мебелью, коврами. Расстояние должно быть не менее 25 сантиметров.
- Не ставьте обогреватели на деревянные, пластиковые или тканевые подставки.
- Не сушите на них одежду – это одна из самых частых причин бытовых пожаров.
- Не перегружайте электросеть – не включайте одновременно много мощных приборов.
- Не "ремонтируйте" предохранители самостоятельно – использование самодельных плавких вставок может привести к короткому замыканию.
Советы родителям
- Позаботьтесь, чтобы дети не имели доступа к нагревательным приборам.
- Объясните детям, как безопасно пользоваться электричеством и что делать в случае пожара.
- Научите детей звонить в спасательную службу или оставьте на видном месте номер 101.
Как обезопасить свой дом
В "Закарпатьеоблэнерго" добавляют: до 70% случаев с гибелью людей на пожарах приходится именно на осенне-зимний период. Это связано с использованием опасных электроприборов. Чтобы обезопасить себя и своих родных, в компании советуют:
- не использовать самодельные или несертифицированные обогреватели;
- не включайте приборы с поврежденными проводами и розетками;
- если провод нагревается или плавится изоляция – немедленно прекратить его использование.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев этой зимой ожидают самые серьезные испытания за годы войны – местные власти предупреждают о возможных перебоях с электро- и теплоснабжением. Мэры некоторых городов призывают граждан заранее готовиться к холодному сезону, ведь отопительный период может стать самым тяжелым за все время полномасштабного вторжения.
