"Нужно быть готовыми": украинцев предупредили о самой сложной зиме за все годы войны

Украинцев этой зимой ожидают самые серьезные испытания за годы войны – местные власти предупреждают о возможных перебоях с электро- и теплоснабжением. Мэры некоторых городов призывают граждан заранее готовиться к холодному сезону, ведь отопительный период может стать самым тяжелым за все время полномасштабного вторжения.

Несмотря на нынешнюю стабильность в поставках света, мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии СМИ отметил, что ситуация может измениться в любой момент, ведь враг целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре по всей стране. "Сегодня тактика врага – это разрушение генерации Украины. Противник целенаправленно бьет по нашим трансформаторным подстанциям, генерирующему оборудованию. Поэтому нужно быть готовыми ко всем вызовам", – сказал городской голова.

По его словам, сейчас в Харькове ситуация контролируемая, ведь город имеет стабильное электроснабжение, а отключения света не проводятся. Однако мэрия уже разрабатывает детальные планы действий, чтобы выдержать отопительный сезон даже в случае повторных массированных атак на энергосистему.

Терехов отметил, что нынешняя зима станет самой тяжелой не только для Харькова, который неоднократно подвергался мощным обстрелам, но и для всей страны. "Эта зима, конечно, будет самая тяжелая среди тех военных зим, которые были, и это не только для Харькова, и для Черниговщины, и для других городов Украины", – подчеркнул он.

Мэр подчеркнул, что городские власти делают "все возможное и невозможное", чтобы обеспечить город энергетическими ресурсами и подготовить систему к морозам."Да, будет трудно, но мы справимся", – заверил Терехов.

Параллельно о сложности предстоящего сезона заявил и мэр Днепра Борис Филатов. Он призвал власти принимать решения по отопительному сезону максимально взвешенно, чтобы не перегрузить и без того уязвимую энергосистему. "Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране", – написал Филатов.

Он пояснил, что преждевременный запуск тепла может создать дополнительные риски для энергетического баланса. "Вода, тепло и газ – это взаимосвязанные процессы, работа которых зависит от электроэнергии. Обесточивание равно отключению воды. А когда нет воды, тогда нет и тепла", – отметил мэр.

Филатов также предупредил граждан, что даже самые мощные генераторы не смогут компенсировать масштабные потери электроэнергии в случае новых атак. "Пересидеть всю зиму только на генераторах невозможно", – предостерег он.

Отдельно он призвал местную и центральную власть объединить усилия, а не искать виновных. "Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная забота о заблаговременно теплых батареях сделает только хуже, и людям, и системе", – подчеркнул Филатов.

Он также напомнил, что главная причина проблем с энергоснабжением – это массированные российские обстрелы, а не недостатки украинских служб. "Когда в одно и то же место фактически одновременно попадают три баллистические ракеты, то даже бетонного саркофага будет мало", – добавил мэр Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после российских атак и масштабных отключений света украинцы массово скупают генераторы, зарядные станции и павербанки. Из-за повышенного спроса цены на технику для резервного питания выросли до 30% за неделю.

