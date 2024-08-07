Энергосистемы уже не было бы: министр раскрыл, благодаря чему энергетика Украины все еще держится

Без атомной энергетики украинская энергосистема не выстояла бы в условиях постоянных ракетных обстрелов. Именно атомные электростанции генерируют две трети электроэнергии страны.

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Об этом, как сообщили в Министерстве экономики, глава ведомства Герман Галущенко заявил во время рабочего визита на Хмельницкую АЭС. Кроме того, министр поблагодарил атомщиков за профессионализм и самоотверженный труд.

"На самом деле сегодня война доказала, что энергосистема держится на атомной энергетике. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это свершившийся факт. Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", – подчеркнул министр энергетики.

Галущенко добавил, что Украина должна гордиться своими высококвалифицированными работниками атомных электростанций. Он подчеркнул, что сотрудники "Энергоатома" "не раз доказывали, доказывают и будут доказывать в будущем, что они готовы самоотверженно работать для того, чтобы удержать систему в сложные для страны времена, для того, чтобы дать людям свет, для того, чтобы обеспечить энергобезопасность вообще всего государства".

Россия распространяет фейки об украинских АЭС

Важность ядерной энергетики подразумевает и враг. В этой связи в Украине начали активно распространять фейки на эту тему. В частности под сомнение ставят целесообразность такого вида энергетики, называя ее опасной, не экологичной и не несущей пользы.

На самом деле работа АЭС не только обеспечивает устойчивость украинской энергосистемы в сложных условиях, но и не провоцирует выбросы вредных веществ в атмосферу. Оценить важность "атомки" может каждый – для этого нужно сравнить графики отключений света в период проведения плановых ремонтов атомных энергоблоков и когда один из блоков АЭС выходит из ремонта.

Отдельная категория фейков, по словам Гринчука, касается достройки новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Для проведения работ, в частности, необходимо принять отдельный законопроект в парламенте, на фоне чего развернулась кампания по дискредитации атомной энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, Галущенко также заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины значительно улучшилась благодаря досрочному завершению планового ремонта энергоблока АЭС и его подключению к сети. Это обеспечило стабильность энергоснабжения во всех регионах страны.

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