Энергетики объявили график отключений света на 22 июля: когда будут самые сложные часы с жестким режимом
В Украине завтра, 22 июля, будут круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с 17:00 до 23:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в это время будет действовать сразу три очереди отключений.
В то же время, подчеркивается, с 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. Две очереди сразу будут отключать в периоды:
- 00:00-01:00;
- 05:00-17:00;
- 23:00-00:00.
"Информация об отключениях. 22 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.
Что нужно знать об очередях отключений
Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, в то время как цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
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