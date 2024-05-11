Чтобы восстановить разрушенные сети, облэнерго должны иметь механизм возврата кредитов, – Баранюк

Глава общественного союза "Розумні електромережі України" Александр Баранюк считает, что для привлечения инвестиций, достаточных для реализации проектов по строительству новых технологических электрических сетей вместо разрушенных врагом, регулятор должен обеспечить ресурс для возврата кредитования для операторов системы распределения (ОСР).

Об этом он заявил в ходе дискуссии на тему финансирования восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины, организованной бизнес-комьюнити Energy Club.

"После вторжения РФ регулятор снизил ставку доходности для ОСР (бывшие "облэнерго". – Ред.). Так что одна из тактических задач, чтобы нормы прибыли у наших энергокомпаний были хотя бы на уровне WACC (средневзвешенная стоимость капитала. – Ред.)… Я лично не вижу другого выхода из ситуации, чем позволять ОСР иметь ставку доходности, благодаря которой они смогут искать инвесторов для себя и вкладываться в проекты на территориях, где ведут лицензионную деятельность", – рассказал Александр Баранюк.

Также, по его мнению, задачей тактического уровня для государства, которая позволит быстро и качественно восстанавливать сети, является освобождение амортизации на новую базу от обязательной реинвестиции в инвестиционные программы ОСР, утвержденные регулятором. В таком случае компании смогут направить ее на погашение кредитов. Это поможет международным инвесторам иметь прозрачные и надежные гарантии возврата средств.

Александр Баранюк пояснил, что в случае с ОСР банки и инвесторы пока не имеют ни государственных гарантий, ни регуляторных гарантий, что тело кредита будет возвращено. И это останавливает предприятия от реализации полноценных проектов по модернизации сетей, которые значительно усилят энергосистему, ведь их стоимость значительно превышает объемы инвестпрограмм.