Кто "заказал" чай? Сооснователь компании "Мономах" рассказал об атаке на его бизнес

Украинский производитель чая "Мономах" оказался в центре информационной атаки – в сети появились публикации, которые связывают компанию с торговлей со страной-агрессором. В этом интервью соучредитель компании Тарас Барабаш аргументирует, почему такие обвинения безосновательны, рассказывает о благотворительной программе "Чай для Героев" и о том, как бизнес работает на четвертом году полномасштабной войны.

– Что в вашей компании изменилось почти за четыре года большой войны?

С первых дней полномасштабного российского вторжения наши производственные мощности оказались в оккупации – враг зашел в Великую Дымерку. Были повреждены цеха, склад, автопарк. Но уже в апреле 2022 года, после освобождения Киевщины, мы быстро восстановили уничтоженное имущество на нашей фабрике и полностью перезапустили производство.

Мы смогли сохранить коллектив, удержать людей и вернуться к работе. Сейчас уделяем повышенное внимание физической безопасности наших работников, учитывая частые ракетные и беспилотные атаки на Украину.

Мы понимаем, что работаем благодаря ВСУ. С 2022 года ежедневно на безвозмездной основе передаем на фронт чай в рамках программы "Чай для Героев". Уже отправлено украинским бойцам 56 миллионов порций чая от нашей компании. Будем продолжать эту программу в дальнейшем, до нашей общей Победы. Наращиваем и другую благотворительную помощь фронту от компании – передаем авто, дроны, снаряжение.

Поддерживаем семьи работников. Платим достойную зарплату и предоставляем социальные гарантии. Поддерживаем государство, постоянно наращиваем выплату налогов – в 2024 г. компанией уплачено около 300 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты в Украине. В первой половине 2025 года – 171 млн грн налогов.

За эти годы "Мономах" стал лидером рынка. И мы осознаем эту ответственность. Благодарим потребителей за доверие неизменно высоким качеством продукции.

– Каких правил и принципов придерживаетесь для себя и для компании во время войны?

Главным принципом является полное выполнение обязательств, без исключений. Это особенно важно для нас во времена постоянных форс-мажоров. Для этого упрощаем в компании административные процессы, убираем бюрократию. Оказываем поддержку друг другу, нашим партнерам, клиентам, коллегам.

Компания "Мономах" занимает очень активную социальную позицию. Со времен АТО мы много помогали нашим защитникам. С началом большой войны значительно расширили наши социальные и гуманитарные инициативы. Максимально открыты к сотрудничеству с волонтерами, военными подразделениями, благотворительными и гуманитарными организациями. Каждый день отправляем чай на фронт.

Украина борется за свое будущее, и "Мономах" синхронизируется с этим стремлением и видением. На нашей фабрике действуют европейские стандарты качества. Имеем европейские сертификаты, проходим соответствующие аудиты. Экспортное направление работы для нас – это способ показать, что Украина может быть сильным игроком на глобальном рынке.

– Что является приоритетом для компании во время полномасштабной войны?

Первый приоритет – это поддержка ВСУ. Второй – поддержка наших работников.

Время большой войны в очередной раз продемонстрировало, что люди чрезвычайно важны для бизнеса, для страны. Мы постоянно об этом говорим в команде, с нашими партнерами, с предпринимателями из других отраслей экономики.

Некоторые из сотрудников уставшие, эмоционально истощенные. Поэтому для нас важно создать среду, где можно держаться вместе, работать с достоинством и верой в будущее. Много с этим работаем, поскольку не прекращаем процессы создания новых продуктов, совершенствование бизнес-процессов.

– Как информационные атаки влияют на ваши позиции на рынке?

Мы всегда работали честно, придерживались своего слова и доказывали свою репутацию хорошими делами. И поэтому имеем поддержку друзей, партнеров, волонтеров. Все сотрудники и руководство компании продолжают работать в штатном режиме.

Ни один из наших основных покупателей или поставщиков не заявил о прекращении сотрудничества из-за обнародования негативной информации. Они верят в справедливость, доверяют нам и поддерживают нашу позицию. Это показывает, что наша репутация надежного партнера действительно заслужена.

В такой сложный период, когда идет четвертый год войны с Россией, очень легко манипулировать темами о якобы помощи агрессору. Люди очень чувствительны к такой информации. Мы считаем распространенную о нас негативную информацию манипулятивной. Это похоже на целенаправленную атаку на репутацию компании, которая десятилетиями работает честно в Украине. Мы готовы защищать свое имя – исключительно в правовом поле.

В то же время возникает вопрос: почему в условиях моратория на проверки, предложенного президентом, на наш бизнес оказывается давление? Это идет вразрез с государственной политикой поддержки украинского предпринимательства. И такие действия недопустимы, особенно во время войны.

По моему мнению, возможно, мы были слишком сконцентрированы на своей работе, на своем профессиональном совершенствовании, на социальных проектах, которые мы всегда хотели держать неафишируемыми. Поэтому не уделяли достаточно внимания широкому освещению наших достижений, социальных и гуманитарных программ. И вот только теперь имеем такой потрясающий повод громко рассказать о себе и своей позиции, о нашей поддержке Украины и украинцев.

Имеем четкую позицию: с россией и беларусью не сотрудничаем. Никаких поставок в рф или рб – ни прямо, ни через третьи страны – от нас нет и не будет. В наших договорах с покупателями из стран постсоветского пространства четко прописан прямой запрет на реализацию или реэкспорт товаров в россию и беларусь. Законодательство стран ЕС самостоятельно регламентирует запрет торговли с рф/рб в рамках санкционной политики ЕС.

Мы очень тщательно проверяем каждого контрагента перед началом работы: анализируем структуру собственности, каналы дистрибуции, репутацию, реальные связи. В случае выявления каких-либо связей с рф или рб сотрудничество немедленно прекращается.

Все наши контрагенты заблаговременно проинформированы об официальной позиции компании "Мономах" – сотрудничество с компаниями, связанными с рф или рб неприемлемо. В случае выявления таких фактов поставка товаров и сотрудничество с ними прекращается. Это – наш принцип.

– Кто, по вашему мнению, заинтересован в дискредитации "Мономаха"?

С началом большой войны происходит очень активное перераспределение на рынке чая. Мы – один из лидеров этого рынка. Поэтому, конечно, наши достижения и возможности раздражают некоторых конкурентов.

Как вы знаете, некоторые российские компании и бренды ушли с украинского рынка. А некоторые из них просто "перепаковались": сменили названия, фасовку, владельцев на бумаге. Они заходят для начала в мелкую локальную торговлю – на рынки, базары, маленькие магазинчики. Видим, что сейчас они пытаются под новыми названиями попасть на полки крупных торговых сетей.

Похоже, что свои усилия некоторые недобросовестные игроки направляют не на улучшение собственной продукции, логистики, дистрибуции, отношений с партнерами, а на попытки захватить рынок через дискредитацию конкурентов.

Поэтому мы будем защищать свою компанию, свою репутацию, украинский рынок и принцип честной конкуренции. Здесь компромиссов не будет.

– О чем мечтаете после Победы?

Мы, как и вся Украина, в первую очередь мечтаем о Победе – чтобы она наступила как можно быстрее. Все остальные мечты будут после этого. Сейчас наши усилия направлены на поддержку ВСУ, государства, наших работников и их семей. Главное сегодня – выстоять в борьбе против врага.

А после Победы – заварим еще много миллионов чашек настоящего украинского чая. И поднимем их за тех, кто держит эту страну на своих плечах.