Будет действовать одна очередь отключений: в какие часы не будет света 30 декабря

В Украине завтра, 30 декабря, будут применяться ограничения по энергоснабжению. Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений с 08:00 до 17:00.

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Для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности с 08:00 до 19:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей 30 декабря будет применена одна очередь отключений – с 08:00 до 17:00.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 19:00 будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в Укрэнерго.

В сообщении говорится, что в течение суток время применения и объем ограничений могут измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали украинцев в Укрэнерго.

Напомним, 25 декабря Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Целился враг прежде всего по энергообъектам: в частности, россияне нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК.

В результате атаки было серьезно повреждено оборудование, также Россия убила энергетика на одной из теплоэлектростанций.

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