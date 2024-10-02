'БРСМ-Нафта' недоплатила до 254 млн грн налогов во ІІ квартале 2024 года, – Куюн

БРСМ-Нафта недоплатила во ІІ квартале 2024 года до 254 млн грн налогов. Сеть АЗС платила до 99 коп./л горючего, в то время как ТОП-5 топливного рынка – 2,72 грн/л. Об этом написал эксперт рынка горючего, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, комментируя данные БРСМ-Нафта, которая впервые в истории предоставила фактаж о своей финансовой деятельности.

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По расчетам эксперта, сеть платила не больше 99 коп./л горючего налогов. В то время как ТОП-5 лидеров рынка – 2,72 грн/л.

"Рассчитаем объем недоплаченных "БРСМ" налогов: (2,72 – 0,99)х116 млн л = 200,7 млн ​​грн. Если брать нашу оценку 147 млн ​​л, недостача – 254 млн грн за квартал", – подчеркнул Куюн.

Также "БРСМ-Нафта" подтвердила наличие собственного производства спирта – ООО "ФАЗОР" (это сокращенное название Фастовского завода органических растворителей).

"То есть на АЗС "БРСМ" нам пишет о биотопливе, которое по факту производится путем добавления биоэтанола – обезвоженного этилового спирта, подакцизного вещества. А когда ты называешь биоэтанол растворителем и присваиваешь ему соответствующий код, это уже без акциза. (Сейчас эту лазейку законодательно хочет прикрыть БЭБ). Согласно статистике "БРСМ", уплата акциза "Фазором" – 0 (ноль). Что и нужно было доказать", – отметил эксперт.

Главные вопросы у Куюна – к налоговой.

"Вы выворачиваете всех на рынке, спускаете нормативы по уплате НДС и налога на прибыль. А каким образом "БРСМ" уже год работает вопреки вашему регулированию? У них проездной или как? Второе. Вы планируете спросить у сеньора Бибы и других фокусников за минувшие периоды? Хотя бы за период, когда они не платили в бюджет во время войны?" – подытожил эксперт.

Как сообщалось, БРСМ-Нафта стала антилидером рейтинга налогоплательщиков среди ТОП 10 АЗС по итогам ІІ квартала 2024 года.. В пересчете на литр проданного горючего, сеть уплатила в 7 раз меньше налогов, чем лидер.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина с "БРСМ-Нафта" и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).