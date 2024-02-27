Более 5,77 млрд гривен на защиту и помощь Украине направили Виктор и Елена Пинчуки с первого дня войны

За два года полномасштабного вторжения компании ИНТЕРПАЙП, Geo Alliance, Starlight Media Group вместе с Фондами Виктора и Елены Пинчуков направились на помощь стране, военным, медикам, гражданским пострадавшим, а также на реабилитацию раненых более 5,77 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Ключевые направления – помощь ВСУ и реабилитация военных, поддержка вынужденных переселенцев и гражданских, пострадавших в результате боевых действий, помощь медицинским учреждениям и продвижение интересов Украины в мире, привлечение и усиление международной поддержки Украины во время войны.

Помощь военным и реабилитация

Системную адресную помощь получают бригады ВСУ, ТРО, Нацгвардии. Это – бронетехника, инженерные автомобили, бронированные быстрые, высокотехнологичные БПЛА и дроны, пикапы, грузовики, приборы ночного видения, рации и "Старлинки", запчасти, средства тактической медицины для бойцов и медиков и многое другое. Кроме этого, с участием компании основана и функционирует школа аэроразведки "Довжик", которая научила более 5000 курсантов навыкам пилотирования дронов мультироторного типа и FPV.

Для скорейшего восстановления военных после ранений Виктор и Елена Пинчуки создали и расширяют национальную сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY. На сегодняшний день 10 реабилитационных центров RECOVERY предоставляют качественные и безвозмездные услуги военным в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком, Черкассах, Одессе (два заведения) и на Днепропетровщине (два заведения). В центрах национальной сети уже получили реабилитационную помощь более 7000 пациентов. В планах учредителей проекта — до конца 2024 года расширить сеть не менее 16 реабилитационных центров, где ежегодно могут восстанавливаться около 20 тысяч военных. 400 медицинских работников прошли обучение в рамках проекта RECOVERY, 1105 медицинских работников приняли участие в воркшопах по использованию инновационного оборудования реабилитационных центров RECOVERY.

Для всесторонней поддержки мобилизованных работников в ИНТЕРПАЙПе работает корпоративный штаб помощи. Компания обеспечивает всем необходимым своих воинов (около 1000 работников): от амуниции до дронов и автомобилей, сотрудники также получают медицинское и юридическое сопровождение.

Гуманитарная и медицинская помощь

Более 1,72 млн человек, вынужденных переселенцев и пострадавших от войны, получили помощь от Фондов Виктора и Елены Пинчуков и благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund. Более 170 шелтеров было снабжено вещами первой необходимости – сантехникой, обогревателями, бытовой техникой, постельным бельем и другими предметами для комфортного быта.

В первые месяцы полномасштабного вторжения была оказана экстренная помощь медицинским учреждениям, приближенным к зоне боевых действий. 165 больниц в Украине получили медицинское оборудование (в том числе ИВЛ, наркозные станции, мониторы пациента и другие), генераторы, кровати, расходные материалы. Перинатальные центры и детские больницы по всей Украине обеспечены специальными инкубаторами для эвакуации новорожденных в бомбоубежище и системами обогрева преждевременнорожденных детей во время блекаутов. Для оказания экстренной медицинской помощи были приобретены укомплектованные скорые, в том числе и специальные бронированные авто, переданные медицинские сумки, укомплектованные расходниками.

Для поддержки ментального здоровья женщин в рамках программы Regeneration Фонд Елены Пинчук организовал подготовку украинских психологов, 1300 женщин восстановили свое психологическое состояние и вернулись к активной жизни.

Продвижение интересов Украины в мире, привлечение и усиление международной поддержки Украины во время войны

Фонд Виктора Пинчука последовательно организует площадки для продвижения интересов Украины в мире, чтобы привлечь внимание к неотложным потребностям Украины для обеспечения победы в борьбе против российской агрессии. Это и представление Украины во время Всемирного экономического форума, в частности Украинский Дом, украинские события в Давосе и на полях Мюнхенской конференции безопасности, вместе с PinchukArtCentre - выставки по всему миру о военных преступлениях России и борьбе и жизни украинцев во время войны (Russian War Crimes, Ukraine is You, Deciding Your Tomorrow).