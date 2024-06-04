Благодаря увеличению тарифа на свет 'Энергоатом' и 'Укргидроэнерго' получат дополнительно 50 млрд грн в 2024 году

Благодаря увеличению тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат дополнительно 50 млрд грн в 2024 году.

Об этом говорится в материале LIGA.net.

Отмечается, что основное бремя финансирования льготного тарифа на электроэнергию для населения (ПСО. – Ред.) несет "Энергоатом". Соответственно повышение тарифа позволит компании тратить меньше денег на компенсацию ПСО, а следовательно – увеличит его прибыль.

"Повышение тарифа принесет чуть менее 50 млрд грн в год, которые аккумулирует преимущественно "Энергоатом" и гораздо меньше – "Укргидроэнерго", – отметили в статье.

В материале объясняют, что эти деньги "Укргидроэнерго" направит на восстановление своих поврежденных гидроэлектростанций, тогда как "Энергоатом" использует их для строительства новых энергоблоков АЭС.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.