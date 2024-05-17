Бизнес просит НБУ пересмотреть условия и лимиты по уплате дивидендов и старым долгам – ЭВА

Представители бизнеса просят Национальный банк Украины (НБУ) расширить лимиты на уплату дивидендов и пересмотреть условия их выплаты для крупных компаний.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации (EBA).

Отмечается, что 13 мая состоялась рабочая встреча представителей компаний EBA с главой НБУ Андреем Пышным и его заместителем Юрием Гелетием. Речь шла о недавно принятых ослаблениях валютных ограничений и дальнейших шагах в направлении валютной либерализации, вопросах возобновления кредитования и т.д. В ходе этой встречи члены EBA выразили свои пожелания и предложения по дальнейшему смягчению валютных ограничений.

"Представители бизнеса отметили необходимость осуществления следующих либерализационных шагов: постепенно расширять установленные лимиты по дивидендам и пересмотреть условия выплаты дивидендов для ООО и крупных компаний (ведь сейчас крупные компании, утверждающие свою финансовую отчетность один раз в год, фактически только с 2025 года смогут произвести выплату дивидендов)", – говорится в сообщении EBA.

Также бизнес подчеркнул, что важно увеличить лимиты по корпоративным картам в гривне для операций за пределами Украины и предоставление разрешения перечислять валюту на счета, открытые в банках за рубежом.

"В то же время по оплате "старых" внешних задолженностей существует также ряд ограничений, которые не позволят бизнесу воспользоваться инструментом обслуживания платежей по еврооблигациям", – подчеркнули в EBA.

В контексте кредитования также было отмечено, что кредитный портфель растет, постепенно уменьшаются кредитные ставки, при этом учетная ставка НБУ установлена на уровне 13,5% и за последние 10 месяцев была снижена на 11,5 в. п.

Регулятор понимает важность кредитования как для работы и развития бизнеса, так и для экономики страны. Поэтому сейчас Нацбанком разрабатывается Стратегия возобновления кредитования, представление которой ожидается в конце мая", – добавили в EBA.

Ранее глава НБУ Пышный заявлял, что Нацбанк работает над следующим пакетом смягчений валютных ограничений.