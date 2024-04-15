Без внедрения рынка газа у нас не будет энергетической евроинтеграции, – Кучеренко

Монопольное положение государственной НАК "Нефтегаз Украины" искажает украинский газовый рынок.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Что мы имеем сегодня? Совершенно искривленный рынок, который рынком назвать сложно. Мы делаем-делаем рынок, а в результате что мы получили? Полную монополию одной государственной компании (НАК "Нафтогаз Украины". – Ред.), при всем моем уважении к ней и к господину Чернышеву. Но реально на сегодня констатируем, что у нас гипер-монополист", – сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что необходимо определить, что такое рыночная цена природного газа, потому что эта информация будет полезна всем участникам газового рынка и потребителям.

Нардеп подчеркнул, что нужно немедленно приступить к работе над внедрением рыночных механизмов в газовый рынок.

"То, что у нас никакой энергетической евроинтеграции не будет без всех этих необходимых шагов – это совершенно очевидно. Ничего не мешает уже сейчас готовить их и формировать украинский рынок природного газа. Он всем пойдет на пользу. А биржевая торговля и рыночные индикативы необходимый инструментарий для этого. Без них рынка не будет", – подчеркнул Кучеренко.

Ранее президент Ассоциации "Недропользователи Украины" Роман Сторожев заявлял, что в Украине необходимо создать условия для реализации природного газа по лучшей цене, когда есть избыточные объемы ресурса.