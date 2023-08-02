Без разблокировки портов речь не может идти о возобновлении работы в метотрасли, – Беленький

Заблокирование портов привело к тому, что Украина потеряла значительную часть экспортной валютной выручки, особенно металлургической продукции, и позиции на мировых рынках. Потому без возвращения свободной морской торговли нельзя говорить о восстановлении сектора ГМК и украинской экономики.

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Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"До войны экспортными товарами, которые давали Украине преобладающую часть валютной выручки, были как раз зерновые культуры и продукция горно-металлургического комплекса. С первых дней войны мы поднимали вопросы на всех возможных уровнях о том, что зерновое соглашение должно быть постепенно расширено и на другие грузы. Все органы власти эту инициативу поддерживали, но, к сожалению, ни одного положительного результата в этом направлении достигнуто не было", - отметил Беленький.

По его словам, единственным окном для экспорта у металлургов остаются железнодорожные переходы со странами Европы, что существенно сужает возможности экспорта.

"Для нас большая часть мира, наши традиционные рынки сбыта недостижимы. Это не дает возможности даже говорить о каком-то восстановлении экономики, производства и экспорта горно-металлургического комплекса в ближайшей перспективе. Поэтому мы считаем, что при переговорах о продлении зернового соглашения нужно задавать вопросы и о расширении этого соглашения на другие грузы, в том числе на грузы горно-металлургического комплекса", - подчеркнул Беленький.

Он подчеркнул: Россия фактически применяла пиратские действия в акватории Черного моря, и для прекращения этого международное сообщество должно задействовать комплексные меры.

"Решением может стать обеспечение конвоя грузов, приходящих в черноморские порты, нашими партнерами. Решение вопроса страхования этих грузов также могли бы очень помочь в практической реализации этой инициативы", - резюмировал Беленький.

Напомним, Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов. В свою очередь, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море и добиться открытия портов.