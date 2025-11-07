Берлин требует полного запрета импорта российских слябов в ЕС

Германия призвала Европейский Союз немедленно прекратить ввоз российских стальных полуфабрикатов, прежде всего слябов, которые до сих пор не полностью подпадают под санкции.

Об этом сообщает Eurometal.

В частности, вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что такая "лазейка" в санкционном режиме позволяет российским компаниям и в дальнейшем влиять на ценообразование в ЕС и ослабляет конкурентоспособность европейских металлургов.

"Импорт слябов должен быть быстро и полностью прекращен. Мы должны защитить европейскую промышленность от демпинга и энергетических перекосов", – подчеркнул Клингбайль.

Позицию правительства поддержала Немецкая стальная федерация (WV Stahl). Ее гендиректор Керстин Мария Риппель назвала нынешнюю ситуацию "абсолютно непостижимой", ведь российские производители продолжают поставлять в ЕС миллионы тонн стали, которая затем перерабатывается на европейских мощностях. Федерация призвала Еврокомиссию закрыть санкционную лазейку или ввести действенные пошлины.

В декабре 2023 года ЕС разрешил поставки российских слябов в режиме постепенного сокращения. По мнению официального Берлина, это создает несправедливое преимущество для российских производителей, тогда как европейские предприятия вынуждены бороться с высокими энергозатратами и импортным давлением.

Согласно данным Евростата, за январь-август 2025 года ЕС импортировал уже 3,59 млн тонн металлургического сырья из России, из которых 2,37 млн тонн пришлось именно на полуфабрикаты. Суммарные расходы на импорт уже €1,5 млрд.