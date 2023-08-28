Атаками на порты РФ Украина сравнила позиции с Россией в борьбе за море, – Лакийчук

Развернув морской фронт и совершив успешные атаки на российские корабли, Украина фактически поставила себя в равную позицию в РФ по борьбе за Черное море, и этот рискованный шаг стал успешным.

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Об этом рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", бывший военный моряк Павел Лакийчук.

"Министерство обороны Украины закрывает российские порты Черного моря вместе с оккупированными портами Черного моря, и предупреждает, что судоходство там небезопасно. Этим Украина смогла выйти в равную позицию с Россией в борьбе за судоходство в Черном море. Это рискованный достаточно шаг, ведь даже среди европейских наших партнеров есть многие, кто использовал кровавую российскую нефть как альтернативную, и мог критиковать Украину за этот шаг. Но они не стали, потому что это становится токсичным", - пояснил эксперт.

Он также отметил: Зерновое соглашение помогло России добиться признания своих действий в Черном море, и мир вынужден был с ним считаться. Поэтому даже Международная морская организация ничего не заявляла, хотя формально блокада украинских портов длилась более полутора лет. Именно поэтому, после выхода РФ зерновой сделки, Украина сразу обратилась в ММО.

"Блокада нашей северо-западной части Черного моря длилась полтора года. И мы ничем не отвечали. Международная морская организация молчала, не могла ничего ответить. А вот после российских обстрелов наших портов и после ударов украинских дронов по российскому десантному кораблю в Новороссийске и военном танкере , Международная морская организация проснулась! В ответ на заявление Украины она отреагировала, что наши требования вполне законны и действия вполне законны", - подчеркнул Лакийчук.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, доставлявшему горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань – небезопасны для судоходства. Эксперты уточнили: этими действиями Украина развернула "морской фронт" и поставила РФ ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для экспорта всех товаров, либо плавать в нем никто не будет.

После этого Россия столкнулась с повышением страховых платежей: страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающим в черноморских портах России, что им придется платить премии "за риск войны". В результате стоимость страховки для российских танкеров достигла психологической отметки в миллион долларов за корабль.