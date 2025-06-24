Архитектор изменений: интервью с Романом Рычкой о пути Украины к энергетической независимости

Наш сегодняшний собеседник - Роман Рычка, заместитель директора по инновациям компании ООО "СОЛАР ЭКО ПАРК". Он – человек, который стоит за рядом ключевых решений, позволивших компании не просто выжить в сложных экономических и энергетических условиях, но и значительно вырасти, сделав вклад в энергетическую безопасность Украины.

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– Роман, расскажите, как начался ваш путь в энергетике?

– Мой профессиональный путь начинался с юридической практики, но меня всегда интересовали реальные механизмы устойчивого развития. В определенный момент стало понятно: самые важные изменения происходят там, где сочетаются технологии, право и экономика. Энергетика – идеальная среда для такого синтеза. Так я оказался в СОЛАР ЭКО ПАРК – амбициозной компании с большими планами и высоким уровнем ответственности.

– Какую роль вы изначально получили в команде?

– Я пришел в СОЛАР ЭКО ПАРК в тот момент, когда компания только разрабатывала план строительства своей первой солнечной электростанции. Руководство искало специалиста, который сможет предложить наиболее эффективную модель реализации и превратить проект в инновационный и устойчивый энергетический объект. Мое юридическое и техническое видение позволило предложить комплексный подход, включающий стратегию развития, технико-экономическую модель, а также прогнозирование нормативных рисков.

– Сталкивались ли вы с трудностями при внедрении новаций в условиях военного времени? Как вам удалось их преодолеть?

– Безусловно, война создала беспрецедентные вызовы для всей энергетической отрасли. Внедрять инновации в таких условиях означает не только технологическую сложность, но и необходимость оперативной адаптации к постоянно меняющейся среде. Мы сталкивались с перебоями в логистике, рисками для объектов и персонала, ограничениями на импорт оборудования. Но благодаря тщательному планированию, мультисценарному подходу к управлению рисками и тесному взаимодействию с международными партнерами, нам удалось не только завершить запланированные проекты, но и повысить их устойчивость.

– Что удалось реализовать за это время?

– Сегодня в СОЛАР ЭКО ПАРК уже три полноценно функционирующие очереди электростанций. Мы прошли путь от проектирования до внедрения передовых технических решений – с использованием оптимизированных инверторов, интеллектуального управления выработкой и постоянного мониторинга нагрузки на сеть. Это стало возможным благодаря командной работе, а также вовлеченности на всех этапах – от идеи до эксплуатации.

– Насколько это влияет на энергетическую независимость Украины?

– Это прямой вклад. Каждый мегаватт, который мы производим, замещает импортный ресурс и уменьшает уязвимость национальной энергосистемы. Особенно в условиях военного времени, когда обстрелы наносят ущерб централизованной генерации, распределенные источники, такие как наши, обеспечивают резервное и устойчивое энергоснабжение. Мы поддерживаем критическую инфраструктуру и поставляем энергию жилому сектору. Это не теория – это ежедневная практика.

– Ваши достижения отмечены на государственном уровне. Какие именно награды вы получили?

– Мне особенно дороги две награды: почетная грамота от первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины, и благодарность от Первого заместителя председателя облгосадминистрации – начальника областной военной администрации Днепропетровской области. Эти награды отражают мой личный вклад в отрасль солнечной энергетики Украины. Это признание роли СОЛАР ЭКО ПАРК в обеспечении энергетической безопасности и устойчивости регионов.

– Вы также участвуете в научной и экспертной деятельности?

– Да, я являюсь автором ряда научных публикаций в сфере энергетики, экономики и права, мои статьи цитируются в профильных изданиях. Кроме того, я выступаю как рецензент в международных конкурсах и журналах. Это позволяет оставаться в контексте мировых тенденций и подтверждает высокий профессиональный уровень нашей деятельности.

– Проекты СОЛАР ЭКО ПАРК поражают своей системностью. Как вам удается сочетать техническую составляющую, правовую экспертизу и стратегическое видение при реализации таких масштабных инициатив?

– Это результат многолетнего опыта, междисциплинарного образования и постоянной коммуникации с экспертами разных направлений. Мы никогда не воспринимаем проект только как строительство объекта – это всегда сложная система, которая должна работать эффективно, законно и стабильно. Моя задача – видеть взаимосвязи между техническими решениями и правовыми нормами, между экономикой и социальной ответственностью. Только такой подход обеспечивает успешность.

– Какую ближайшую цель вы видите для компании?

– Расширение. Мы уже начали подготовку к запуску четвертой очереди станции, а также рассматриваем возможность интеграции накопителей энергии и гибридных решений. Параллельно мы изучаем рынки ЕС - как для возможного экспорта электроэнергии, так и для привлечения инвесторов. Мы уверены: Украина имеет все шансы стать одним из ключевых игроков на энергетической карте Европы.

– Что лично для вас означает работать в этой сфере?

– Это возможность совместить ответственность перед страной с профессиональной самореализацией. Энергетика - это не только экономика, но и безопасность, экология и будущее наших детей. Если моя работа делает страну сильнее – значит, я на своем месте.