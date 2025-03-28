Аптеки за время полномасштабного вторжения обеспечили государственную поддержку по программе 'Доступные лекарства' на 6,5 млрд грн

Украинские аптеки стали важными участниками поддержки экономики и реализации социальных программ с начала полномасштабного вторжения. За последние три года войны участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины обеспечили государственную поддержку пациентов на сумму более 6,5 млрд грн в рамках программы "Доступные лекарства". Об этом сообщила директор АПАУ Ирина Суворова.

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По ее словам, кроме "Доступного лекарства", участники ассоциации, объединяющей ведущих участников рынка, активно приобщаются к другим государственным социальным программам, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

Действующая программа реимбурсации, предусматривающая возмещение цены препарата государством, делает лекарства экономически доступнее для пациентов, особенно с хроническими заболеваниями и паллиативной помощи. В настоящее время по такой программе доступно более 600 препаратов, охватывающих лечение наиболее распространенных болезней и состояний, снижающих качество жизни пациента.

"Важно и дальше расширять перечень нозологий и соответствующий номенклатурный ряд лекарственных средств для реимбурсации. Это эффективной и прогрессивной практикой. В некоторых странах ЕС перечни для реимбурсации достигают более 7 тыс. препаратов", - добавила Ирина Суворова.

Как отмечает эксперт, в странах ЕС рецептурные препараты, возмещаемые государством, имеют четкое регулирование. Польша, Латвия, Литва и Эстония используют фиксированные цены, в то время как Чехия и Словакия устанавливают максимальные предельные цены. При этом безрецептурное лекарство в большинстве европейских стран продается по свободным ценам.

Такие модели регулирования существенно уменьшают финансовую нагрузку на пациентов и обеспечивают стабильный доступ к лечению. По мнению Ирины Суворовой, их следует учесть для дальнейшего развития системы обеспечения населения доступным лекарством в Украине.

Директор АПАУ также подчеркнула, что аптечная отрасль является весомым налогоплательщиком. В 2023 году только пять крупнейших аптечных сетей — "Путешественник", "Желаем здоровья", "АНЦ", "АДД" и "Аптека 9-1-1" — заплатили более 4,5 млрд грн в государственный бюджет, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.